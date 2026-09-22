Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр)
Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 T TUE4 EFT AG2 является идеальным решением для обеспечения комфортного и уютного тепла в вашем доме. Этот прибор относится к серии Air Gate Transformer и предлагает непревзойденное качество и надежность, подтвержденные одногодичной гарантией от производителя. Оснащенный нагревательным элементом HEDGEHOG, этот конвектор способен обогревать площадь до 15 м?, обеспечивая равномерное и быстрое распределение тепла. Электронное управление позволяет точно установить температуру до 1,0 °C, а наличие дисплея облегчает контроль и настройку параметров работы прибора. Также имеется таймер для автоматического включения и выключения обогревателя. Конвектор Electrolux обладает рядом полезных функций, включая защиту от перегрева и замерзания, а также автоматическое отключение при сильном наклоне. Родительский контроль обеспечивает безопасность использования в домах с детьми. Кроме того, прибор имеет класс пылевлагозащищенности IP24, что гарантирует его долговечность и надежность в эксплуатации. Максимальная мощность обогревателя составляет 1000 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев помещения. В комплект поставки входят сетевой кабель с вилкой, комплект шасси с колесиками для удобства перемещения, кронштейны для настенного крепления и блок управления. Все это делает использование конвектора Electrolux максимально удобным и простым.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 530 руб.3133 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1...
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-150...
-
В наличииЦена 12 720 руб.3180 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 13 010 руб.3253 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-100...
-
В наличииЦена 13 190 руб.3298 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-200...
-
В наличииЦена 13 280 руб.3320 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 13 640 руб. 21 380 руб.3410 руб. в СплитКонвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-1502
-
В наличииЦена 13 640 руб. 21 380 руб.3410 руб. в СплитКонвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501
-
В наличииЦена 13 650 руб.3413 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 13 830 руб.3458 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 14 390 руб. 22 570 руб.3598 руб. в СплитКонвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2002
-
В наличииЦена 14 390 руб. 22 570 руб.3598 руб. в СплитКонвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-2001
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
Отзывы о товаре Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр)