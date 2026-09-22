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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUM3 (мех) купить с доставкой в Москве
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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUM3 (мех)

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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUM3 (мех) - фото 1
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUM3 (мех) - фото 2
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUM3 (мех) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUM3 (мех) - фото 1
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUM3 (мех) - фото 2
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUM3 (мех) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
7 720 руб.  10 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721139
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х45х13
Вес, кг.
4.2

Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUM3 (мех)

Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 T-TUM3 предназначен для настенного или напольного монтажа. Модель классического белого цвета эффективна в помещении с площадью не более 15 м?. Система очистки воздуха BIO Filter System представлена фильтром с антисептическим эффектом, угольным, катехиновыми с биологически активным витамином С. В комплекте поставки пульт управления и вилка для подключения к электросети. Модель имеет защиту от перегрева и механическое управление.

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUM3 (мех)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 T-TUM3 предназначен для настенного или напольного монтажа. Модель классического белого цвета эффективна в помещении с площадью не более 15 м?. Система очистки воздуха BIO Filter System представлена фильтром с антисептическим эффектом, угольным, катехиновыми с биологически активным витамином С. В комплекте поставки пульт управления и вилка для подключения к электросети. Модель имеет защиту от перегрева и механическое управление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUM3 (мех) – стоимость товара 7720 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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