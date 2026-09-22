Top.Mail.Ru
Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471) - фото 1
Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471) - фото 2
Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471) - фото 3
Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471) - фото 4
Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471) - фото 1
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471) - фото 2
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471) - фото 3
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471) - фото 4
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720993
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х47х28
Вес, кг.
11.58

Описание товара Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471)

Поливочный набор с автоматической катушкой для шланга GRINDA обеспечивают удобство хранения и транспортировки поливочной системы. Удобство при поливе. Инерционный механизм позволяе быстро убрать шланг без спутывания. Крепление к стене на поворотный кронштейн позволяет поливать более удобным способом. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания, продлевая тем самым срок его службы и сохраняя первоначальные свойства. Преимущества: Автоматическое скручивание шланга Изготовлено из современных легких и прочных материалов Шланг 1/2? 30 м Набор коннекторов, поливочный наконечник Настенный кронштейн

Отзывы о товаре Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Grinda
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор с автоматической катушкой для шланга GRINDA обеспечивают удобство хранения и транспортировки поливочной системы. Удобство при поливе. Инерционный механизм позволяе быстро убрать шланг без спутывания. Крепление к стене на поворотный кронштейн позволяет поливать более удобным способом. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания, продлевая тем самым срок его службы и сохраняя первоначальные свойства. Преимущества: Автоматическое скручивание шланга Изготовлено из современных легких и прочных материалов Шланг 1/2? 30 м Набор коннекторов, поливочный наконечник Настенный кронштейн
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...