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Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-20, шланг 20м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428470) купить с доставкой в Москве
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Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-20, шланг 20м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428470)

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Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-20, шланг 20м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428470) - фото 1
Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-20, шланг 20м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428470) - фото 2
Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-20, шланг 20м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428470) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-20, шланг 20м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428470) - фото 1
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-20, шланг 20м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428470) - фото 2
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-20, шланг 20м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428470) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720992
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-20, шланг 20м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428470)
7 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Размеры в упаковке, см
47х42х26
Вес, кг.
8.03

Описание товара Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-20, шланг 20м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428470)

Поливочный набор с автоматической катушкой для шланга GRINDA обеспечивают удобство хранения и транспортировки поливочной системы. Удобство при поливе. Инерционный механизм позволяе быстро убрать шланг без спутывания. Крепление к стене на поворотный кронштейн позволяет поливать более удобным способом. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания, продлевая тем самым срок его службы и сохраняя первоначальные свойства. Преимущества: Автоматическое скручивание шланга Изготовлено из современных легких и прочных материалов Шланг 1/2? 20 м Набор коннекторов, поливочный наконечник Настенный кронштейн

Отзывы о товаре Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-20, шланг 20м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428470)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Grinda
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Описание
Поливочный набор с автоматической катушкой для шланга GRINDA обеспечивают удобство хранения и транспортировки поливочной системы. Удобство при поливе. Инерционный механизм позволяе быстро убрать шланг без спутывания. Крепление к стене на поворотный кронштейн позволяет поливать более удобным способом. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания, продлевая тем самым срок его службы и сохраняя первоначальные свойства. Преимущества: Автоматическое скручивание шланга Изготовлено из современных легких и прочных материалов Шланг 1/2? 20 м Набор коннекторов, поливочный наконечник Настенный кронштейн
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-20, шланг 20м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428470) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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