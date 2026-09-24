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Набор поливочный 4 предмета GRINDA HCK-25, шланг 25м x 1/2?, усиленные колеса, телескопическая ручка, катушка со шлангом ProLine (428461) купить с доставкой в Москве
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Набор поливочный 4 предмета GRINDA HCK-25, шланг 25м x 1/2?, усиленные колеса, телескопическая ручка, катушка со шлангом ProLine (428461)

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Набор поливочный 4 предмета GRINDA HCK-25, шланг 25м x 1/2?, усиленные колеса, телескопическая ручка, катушка со шлангом ProLine (428461) - фото 1
Набор поливочный 4 предмета GRINDA HCK-25, шланг 25м x 1/2?, усиленные колеса, телескопическая ручка, катушка со шлангом ProLine (428461) - фото 2
Набор поливочный 4 предмета GRINDA HCK-25, шланг 25м x 1/2?, усиленные колеса, телескопическая ручка, катушка со шлангом ProLine (428461) - фото 3
Набор поливочный 4 предмета GRINDA HCK-25, шланг 25м x 1/2?, усиленные колеса, телескопическая ручка, катушка со шлангом ProLine (428461) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA HCK-25, шланг 25м x 1/2?, усиленные колеса, телескопическая ручка, катушка со шлангом ProLine (428461) - фото 1
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA HCK-25, шланг 25м x 1/2?, усиленные колеса, телескопическая ручка, катушка со шлангом ProLine (428461) - фото 2
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA HCK-25, шланг 25м x 1/2?, усиленные колеса, телескопическая ручка, катушка со шлангом ProLine (428461) - фото 3
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA HCK-25, шланг 25м x 1/2?, усиленные колеса, телескопическая ручка, катушка со шлангом ProLine (428461) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720991
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор поливочный 4 предмета GRINDA HCK-25, шланг 25м x 1/2?, усиленные колеса, телескопическая ручка, катушка со шлангом ProLine (428461)
6 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Размеры в упаковке, см
61х42х42
Вес, кг.
6.7

Описание товара Набор поливочный 4 предмета GRINDA HCK-25, шланг 25м x 1/2?, усиленные колеса, телескопическая ручка, катушка со шлангом ProLine (428461)

Поливочный набор с катушкой для шлангов GRINDA обеспечивают удобство хранения и транспортировки поливочных шлангов. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания, продлевая тем самым срок его службы и сохраняя первоначальные свойства. Преимущества: Полный набор для полива, шланг на катушке Изготовлено из современных легких и прочных материалов Шланг 1/2? 25 м Набор коннекторов, поливочный наконечник усиленные колёса

Отзывы о товаре Набор поливочный 4 предмета GRINDA HCK-25, шланг 25м x 1/2?, усиленные колеса, телескопическая ручка, катушка со шлангом ProLine (428461)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Grinda
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Описание
Поливочный набор с катушкой для шлангов GRINDA обеспечивают удобство хранения и транспортировки поливочных шлангов. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания, продлевая тем самым срок его службы и сохраняя первоначальные свойства. Преимущества: Полный набор для полива, шланг на катушке Изготовлено из современных легких и прочных материалов Шланг 1/2? 25 м Набор коннекторов, поливочный наконечник усиленные колёса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор поливочный 4 предмета GRINDA HCK-25, шланг 25м x 1/2?, усиленные колеса, телескопическая ручка, катушка со шлангом ProLine (428461) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6620 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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