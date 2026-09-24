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Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRK-25, шланг 25м x 1/2?, стальные опоры, катушка со шлангом в комплекте ProLine (428460) купить с доставкой в Москве
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Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRK-25, шланг 25м x 1/2?, стальные опоры, катушка со шлангом в комплекте ProLine (428460)

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Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRK-25, шланг 25м x 1/2?, стальные опоры, катушка со шлангом в комплекте ProLine (428460) - фото 1
Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRK-25, шланг 25м x 1/2?, стальные опоры, катушка со шлангом в комплекте ProLine (428460) - фото 2
Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRK-25, шланг 25м x 1/2?, стальные опоры, катушка со шлангом в комплекте ProLine (428460) - фото 3
Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRK-25, шланг 25м x 1/2?, стальные опоры, катушка со шлангом в комплекте ProLine (428460) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRK-25, шланг 25м x 1/2?, стальные опоры, катушка со шлангом в комплекте ProLine (428460) - фото 1
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRK-25, шланг 25м x 1/2?, стальные опоры, катушка со шлангом в комплекте ProLine (428460) - фото 2
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRK-25, шланг 25м x 1/2?, стальные опоры, катушка со шлангом в комплекте ProLine (428460) - фото 3
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRK-25, шланг 25м x 1/2?, стальные опоры, катушка со шлангом в комплекте ProLine (428460) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720990
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRK-25, шланг 25м x 1/2?, стальные опоры, катушка со шлангом в комплекте ProLine (428460)
4 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Минимальная рабочая температура
-20
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х36
Вес, кг.
5.55

Описание товара Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRK-25, шланг 25м x 1/2?, стальные опоры, катушка со шлангом в комплекте ProLine (428460)

Поливочный набор с катушкой для шлангов GRINDA обеспечивают удобство хранения и транспортировки поливочных шлангов. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания, продлевая тем самым срок его службы и сохраняя первоначальные свойства. Преимущества: Полный набор для полива, шланг на катушке Изготоавлено из современных легких и прочных материалов Шланг 1/2? 25 м Набор коннекторов, поливочный наконечник Использование: Для поливочных работ на садово-огородном участке.

Отзывы о товаре Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRK-25, шланг 25м x 1/2?, стальные опоры, катушка со шлангом в комплекте ProLine (428460)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Grinda
Минимальная рабочая температура
-20
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор с катушкой для шлангов GRINDA обеспечивают удобство хранения и транспортировки поливочных шлангов. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания, продлевая тем самым срок его службы и сохраняя первоначальные свойства. Преимущества: Полный набор для полива, шланг на катушке Изготоавлено из современных легких и прочных материалов Шланг 1/2? 25 м Набор коннекторов, поливочный наконечник Использование: Для поливочных работ на садово-огородном участке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRK-25, шланг 25м x 1/2?, стальные опоры, катушка со шлангом в комплекте ProLine (428460) - по цене 4940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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