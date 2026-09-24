Набор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в пластиковом корпусе, соединит. шланг 1/2?х1,5м, ProLine (428480)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб.
В наличии
Код товара: 720989
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Характеристики
Бренд
Диаметр подключения
5/16 дюйм
Диаметр шланга
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х16
Вес, кг.
2.16
Описание товара Набор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в пластиковом корпусе, соединит. шланг 1/2?х1,5м, ProLine (428480)
Поливочный набор мини с катушкой для шланга GRINDA обеспечивает удобство хранения и транспортировки поливочного шланга. Компактный размер позволяет хранить поливочный шланг не заниммая много места. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания.
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Поливочный набор мини с катушкой для шланга GRINDA обеспечивает удобство хранения и транспортировки поливочного шланга. Компактный размер позволяет хранить поливочный шланг не заниммая много места. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Набор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в пластиковом корпусе, соединит. шланг 1/2?х1,5м, ProLine (428480) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2930 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в пластиковом корпусе, соединит. шланг 1/2?х1,5м, ProLine (428480)