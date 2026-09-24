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Набор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в пластиковом корпусе, соединит. шланг 1/2?х1,5м, ProLine (428480) купить с доставкой в Москве
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Набор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в пластиковом корпусе, соединит. шланг 1/2?х1,5м, ProLine (428480)

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Набор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в пластиковом корпусе, соединит. шланг 1/2?х1,5м, ProLine (428480) - фото 1
Набор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в пластиковом корпусе, соединит. шланг 1/2?х1,5м, ProLine (428480) - фото 2
Набор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в пластиковом корпусе, соединит. шланг 1/2?х1,5м, ProLine (428480) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в пластиковом корпусе, соединит. шланг 1/2?х1,5м, ProLine (428480) - фото 1
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в пластиковом корпусе, соединит. шланг 1/2?х1,5м, ProLine (428480) - фото 2
  • Набор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в пластиковом корпусе, соединит. шланг 1/2?х1,5м, ProLine (428480) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720989
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Загружаем...
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Набор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в пластиковом корпусе, соединит. шланг 1/2?х1,5м, ProLine (428480)
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Диаметр подключения
5/16 дюйм
Диаметр шланга
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х16
Вес, кг.
2.16

Описание товара Набор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в пластиковом корпусе, соединит. шланг 1/2?х1,5м, ProLine (428480)

Поливочный набор мини с катушкой для шланга GRINDA обеспечивает удобство хранения и транспортировки поливочного шланга. Компактный размер позволяет хранить поливочный шланг не заниммая много места. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания.

Отзывы о товаре Набор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в пластиковом корпусе, соединит. шланг 1/2?х1,5м, ProLine (428480)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Диаметр подключения
5/16 дюйм
Диаметр шланга
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор мини с катушкой для шланга GRINDA обеспечивает удобство хранения и транспортировки поливочного шланга. Компактный размер позволяет хранить поливочный шланг не заниммая много места. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в пластиковом корпусе, соединит. шланг 1/2?х1,5м, ProLine (428480) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2930 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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