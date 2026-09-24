Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12)
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Характеристики
Напряжение, В
12
Ток зарядки, А
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
В наличии
Код товара: 720931
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Загружаем...
1 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
12
Ток зарядки, А
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х6
Вес, г.
380
Описание товара Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12)
Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12)
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Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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