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Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12) купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12)

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Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12) - фото 1
Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12) - фото 2
Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12) - фото 3
Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12) - фото 4
Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Напряжение, В
12
Ток зарядки, А
1.8
  • Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12) - фото 1
  • Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12) - фото 2
  • Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12) - фото 3
  • Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12) - фото 4
  • Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720931
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12)
1 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
12
Ток зарядки, А
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х6
Вес, г.
380

Описание товара Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12)

Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12)



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Отзывы о товаре Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
12
Ток зарядки, А
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-12) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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