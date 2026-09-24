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Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18) купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18)

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Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18) - фото 1
Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18) - фото 2
Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18) - фото 3
Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18) - фото 4
Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18) - фото 5
Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество заряжаемых аккумуляторов
1
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Устройство аккумулятора
слайдер
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
2.4
  • Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18) - фото 1
  • Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18) - фото 2
  • Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18) - фото 3
  • Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18) - фото 4
  • Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18) - фото 5
  • Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720930
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18)
1 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Количество заряжаемых аккумуляторов
1
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Устройство аккумулятора
слайдер
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х9
Вес, г.
400

Описание товара Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18)

Зарядное устройство Зубр БЗУ-С1-18 С1-18 18V подходит для питания литий-ионных аккумуляторов для дрели-шуруповерта, УШМ, цепной пилы и т. д. ЗУ гарантирует точную совместимость только с перечисленными моделями. Устройство оснащено прочным гибким кабелем с адаптером для питания от сети 230 В. Зубр БЗУ-С1-18 С1-18 18V обеспечивает максимальное выходное напряжение 18 В при токе 2.4 А. Индикатор зарядки на корпусе показывает правильность подключения аккумулятора и наличие питания. Компактные размеры позволяют хранить ЗУ в кейсе вместе с инструментом и АКБ.



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Отзывы о товаре Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Количество заряжаемых аккумуляторов
1
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Устройство аккумулятора
слайдер
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Зубр БЗУ-С1-18 С1-18 18V подходит для питания литий-ионных аккумуляторов для дрели-шуруповерта, УШМ, цепной пилы и т. д. ЗУ гарантирует точную совместимость только с перечисленными моделями. Устройство оснащено прочным гибким кабелем с адаптером для питания от сети 230 В. Зубр БЗУ-С1-18 С1-18 18V обеспечивает максимальное выходное напряжение 18 В при токе 2.4 А. Индикатор зарядки на корпусе показывает правильность подключения аккумулятора и наличие питания. Компактные размеры позволяют хранить ЗУ в кейсе вместе с инструментом и АКБ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ-С1-18) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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