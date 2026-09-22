Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, без АКБ (LMS), (ГКЛ-4046)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, без АКБ (LMS), (ГКЛ-4046)
Современная аккумуляторная газонокосилка ЗУБР сделает процесс стрижки травы более удобным и эффективным. Забудьте о проводах, шуме и выхлопах – теперь вы можете наслаждаться процессом ухода за газоном в полной тишине и комфорте. Эта мощная и универсальная модель отлично подходит для пользователей, которые ищут баланс между производительностью и маневренностью. С её оптимальным весом и интуитивно понятным управлением, она станет универсальным выбором для любого участка. Мощный двигатель BRUSHLESS справится с любой травой, а интеллектуальная система SmartCut автоматически подстроит обороты двигателя в зависимости от её густоты, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Кроме того, газонокосилка оснащена режимом мульчирования, который измельчает скошенную траву и равномерно распределяет её по поверхности газона.
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Теги товара: без аккумулятора, Электрические
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: без аккумулятора, Электрические
Отзывы о товаре Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, без АКБ (LMS), (ГКЛ-4046)