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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, без АКБ (LMS), (ГКЛ-4046) купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, без АКБ (LMS), (ГКЛ-4046)

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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, без АКБ (LMS), (ГКЛ-4046)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720569
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
от сети
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.27х1.05х0.5
Вес, кг.
15.2

Описание товара Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, без АКБ (LMS), (ГКЛ-4046)

Современная аккумуляторная газонокосилка ЗУБР сделает процесс стрижки травы более удобным и эффективным. Забудьте о проводах, шуме и выхлопах – теперь вы можете наслаждаться процессом ухода за газоном в полной тишине и комфорте. Эта мощная и универсальная модель отлично подходит для пользователей, которые ищут баланс между производительностью и маневренностью. С её оптимальным весом и интуитивно понятным управлением, она станет универсальным выбором для любого участка. Мощный двигатель BRUSHLESS справится с любой травой, а интеллектуальная система SmartCut автоматически подстроит обороты двигателя в зависимости от её густоты, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Кроме того, газонокосилка оснащена режимом мульчирования, который измельчает скошенную траву и равномерно распределяет её по поверхности газона.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, без АКБ (LMS), (ГКЛ-4046)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
от сети
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Современная аккумуляторная газонокосилка ЗУБР сделает процесс стрижки травы более удобным и эффективным. Забудьте о проводах, шуме и выхлопах – теперь вы можете наслаждаться процессом ухода за газоном в полной тишине и комфорте. Эта мощная и универсальная модель отлично подходит для пользователей, которые ищут баланс между производительностью и маневренностью. С её оптимальным весом и интуитивно понятным управлением, она станет универсальным выбором для любого участка. Мощный двигатель BRUSHLESS справится с любой травой, а интеллектуальная система SmartCut автоматически подстроит обороты двигателя в зависимости от её густоты, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Кроме того, газонокосилка оснащена режимом мульчирования, который измельчает скошенную траву и равномерно распределяет её по поверхности газона.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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Отзывы


Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, без АКБ (LMS), (ГКЛ-4046) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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