Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
Мощность электрического двигателя
2500
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4500
Производительность, кг/ч
100
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 880 руб.
В наличии
Код товара: 720551
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
электрический
Комплектация
толкатель, колесо (2 шт), ключ
Мощность электрического двигателя
2500
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4500
Производительность, кг/ч
100
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Ширина, см
32
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х39х28
Вес, кг.
9.86
Описание товара Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500)
Электрический садовый измельчитель STEHER ESR-2500 - прекрасный помощник для измельчения отходов растительного происхождения. Ветки, сучки, остатки корней теперь не будут бесполезным мусором на участке, а послужат отличным удобрением для грядок. Мощный двигатель с большим крутящим моментом, оснащенный редуктором. Режущие ножи из закаленной стали с двухсторонней заточкой обеспечивают отличную режущую способность с сохранением режущих свойств и длительное использование благодаря возможности перестановки. Колеса большого диаметра увеличивают мобильность и облегчают эксплуатацию изделия.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
электрический
Комплектация
толкатель, колесо (2 шт), ключ
Мощность электрического двигателя
2500
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4500
Производительность, кг/ч
100
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Ширина, см
32
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Электрический садовый измельчитель STEHER ESR-2500 - прекрасный помощник для измельчения отходов растительного происхождения. Ветки, сучки, остатки корней теперь не будут бесполезным мусором на участке, а послужат отличным удобрением для грядок. Мощный двигатель с большим крутящим моментом, оснащенный редуктором. Режущие ножи из закаленной стали с двухсторонней заточкой обеспечивают отличную режущую способность с сохранением режущих свойств и длительное использование благодаря возможности перестановки. Колеса большого диаметра увеличивают мобильность и облегчают эксплуатацию изделия.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - стоимость товара 8880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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