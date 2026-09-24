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Реле давления ЗУБР 1.4-2.8 Атм (ЗРД) купить с доставкой в Москве
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Реле давления ЗУБР 1.4-2.8 Атм (ЗРД)

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Реле давления ЗУБР 1.4-2.8 Атм (ЗРД) - фото 1
Реле давления ЗУБР 1.4-2.8 Атм (ЗРД) - фото 2
Реле давления ЗУБР 1.4-2.8 Атм (ЗРД) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Реле давления ЗУБР 1.4-2.8 Атм (ЗРД) - фото 1
  • Реле давления ЗУБР 1.4-2.8 Атм (ЗРД) - фото 2
  • Реле давления ЗУБР 1.4-2.8 Атм (ЗРД) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720549
Доставка в Москве
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Реле давления ЗУБР 1.4-2.8 Атм (ЗРД)
810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Длина, м
0.116
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Min рабочее давление, бар
1.4
Max рабочее давление, бар
2.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х7
Вес, г.
460

Описание товара Реле давления ЗУБР 1.4-2.8 Атм (ЗРД)

Поверхностный насос ЗУБР ЗНС-800 - аппарат с производительностью 55 л/мин для перекачивания воды из колодцев, водоемов и емкостей. Электрический двигатель имеет защиту от перегрева, что повышает срок службы насоса. Рукоятка обеспечивает удобство переноски аппарата с места на место. Данный насос имеет понятное управление, удобен и безопасен в применении.

Отзывы о товаре Реле давления ЗУБР 1.4-2.8 Атм (ЗРД)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Длина, м
0.116
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Min рабочее давление, бар
1.4
Max рабочее давление, бар
2.8
Страна производитель
Китай
Описание
Поверхностный насос ЗУБР ЗНС-800 - аппарат с производительностью 55 л/мин для перекачивания воды из колодцев, водоемов и емкостей. Электрический двигатель имеет защиту от перегрева, что повышает срок службы насоса. Рукоятка обеспечивает удобство переноски аппарата с места на место. Данный насос имеет понятное управление, удобен и безопасен в применении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Реле давления ЗУБР 1.4-2.8 Атм (ЗРД) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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