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Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт купить с доставкой в Москве
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Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт

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Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 1
Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 2
Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 3
Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 4
Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 5
Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 6
Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 7
Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 8
Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
электронный
Мощность
28 Вт
Глубина погружения
3
Качество воды
чистая
  • Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 1
  • Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 2
  • Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 3
  • Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 4
  • Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 5
  • Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 6
  • Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 7
  • Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 8
  • Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720547
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Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
электронный
Мощность
28 Вт
Глубина погружения
3
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
20.3
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х11
Вес, кг.
1.74

Описание товара Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт

Насос фонтанный GRINDA GFP-20-1.6, предназначен для украшения водоемов на дачных и приусадебных участках. Также может использоваться для перекачки чистой воды из водоемов и зон подтапливания с учетом технических характеристик модели. Две формы фонтанной струи. Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана. Идеально подходит для небольших прудов. Удлинительные трубки позволяют отрегулировать высоту струи при любой глубине водоема. Практически необслуживаемая конструкция. Надежное крепление ко дну. Губчатый фильтр для защиты механизма от грязи.

Отзывы о товаре Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
электронный
Мощность
28 Вт
Глубина погружения
3
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
20.3
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Насос фонтанный GRINDA GFP-20-1.6, предназначен для украшения водоемов на дачных и приусадебных участках. Также может использоваться для перекачки чистой воды из водоемов и зон подтапливания с учетом технических характеристик модели. Две формы фонтанной струи. Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана. Идеально подходит для небольших прудов. Удлинительные трубки позволяют отрегулировать высоту струи при любой глубине водоема. Практически необслуживаемая конструкция. Надежное крепление ко дну. Губчатый фильтр для защиты механизма от грязи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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