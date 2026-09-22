Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
электронный
Мощность
28 Вт
Глубина погружения
3
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720547
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
электронный
Мощность
28 Вт
Глубина погружения
3
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
20.3
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х11
Вес, кг.
1.74
Описание товара Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт
Насос фонтанный GRINDA GFP-20-1.6, предназначен для украшения водоемов на дачных и приусадебных участках. Также может использоваться для перекачки чистой воды из водоемов и зон подтапливания с учетом технических характеристик модели. Две формы фонтанной струи. Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана. Идеально подходит для небольших прудов. Удлинительные трубки позволяют отрегулировать высоту струи при любой глубине водоема. Практически необслуживаемая конструкция. Надежное крепление ко дну. Губчатый фильтр для защиты механизма от грязи.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
электронный
Мощность
28 Вт
Глубина погружения
3
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
20.3
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Насос фонтанный GRINDA GFP-20-1.6, предназначен для украшения водоемов на дачных и приусадебных участках. Также может использоваться для перекачки чистой воды из водоемов и зон подтапливания с учетом технических характеристик модели. Две формы фонтанной струи. Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана. Идеально подходит для небольших прудов. Удлинительные трубки позволяют отрегулировать высоту струи при любой глубине водоема. Практически необслуживаемая конструкция. Надежное крепление ко дну. Губчатый фильтр для защиты механизма от грязи.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: фонтанный, 3 м, для чистой воды, центробежный, электронный, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: фонтанный, 3 м, для чистой воды, центробежный, электронный, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Насос GRINDA фонтанный д/чистой воды, 2 насадки, пропускная способность 1200 л/ч, высота подачи воды 1,6 м, 28 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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