Steve Hackett - A Midsummer Night's Dream (0198029708219) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
A Midsummer Night's Dream
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 720539
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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198029708219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
A Midsummer Night's Dream
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Palace Of Theseus, A Form In Wax, By Paved Fountain, Titania, Set Your Heart At Rest, Oberon, Within This Wood, In The Beached Margent Of The Sea, Between The Cold Moon And The Earth, Puck, Helena, Peaseblossom, Cobweb, Moth And Mustardseed, Mountains Turned Into Clouds, The Lunatic, The Lover And The Poem, Starlight, Lysander And Demetrius, Celebration, All Is Mended
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Steve Hackett - A Midsummer Night's Dream (0198029708219) виниловая пластинка
В 1997 году Стив Хэкетт совместно с Королевским филармоническим оркестром выпустил классический альбом «Сон в летнюю ночь». Альбом представлял собой музыкальное посвящение классической пьесе Шекспира. Альбом впервые издается на виниле, специально ремастированный для этого формата. Этот альбом, вдохновлённый одноимённой пьесой Уильяма Шекспира, включает в себя игру Стива на классической гитаре в сопровождении Королевского филармонического оркестра под управлением Мэтта Данкли. В записи альбома также приняли участие давние партнёры Стива Роджер Кинг и его брат Джон Хэкетт.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198029708219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
A Midsummer Night's Dream
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Palace Of Theseus, A Form In Wax, By Paved Fountain, Titania, Set Your Heart At Rest, Oberon, Within This Wood, In The Beached Margent Of The Sea, Between The Cold Moon And The Earth, Puck, Helena, Peaseblossom, Cobweb, Moth And Mustardseed, Mountains Turned Into Clouds, The Lunatic, The Lover And The Poem, Starlight, Lysander And Demetrius, Celebration, All Is Mended
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
В 1997 году Стив Хэкетт совместно с Королевским филармоническим оркестром выпустил классический альбом «Сон в летнюю ночь». Альбом представлял собой музыкальное посвящение классической пьесе Шекспира. Альбом впервые издается на виниле, специально ремастированный для этого формата. Этот альбом, вдохновлённый одноимённой пьесой Уильяма Шекспира, включает в себя игру Стива на классической гитаре в сопровождении Королевского филармонического оркестра под управлением Мэтта Данкли. В записи альбома также приняли участие давние партнёры Стива Роджер Кинг и его брат Джон Хэкетт.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Steve Hackett - A Midsummer Night's Dream (0198029708219) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4630 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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