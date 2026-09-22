Skunk Anansie - Post Orgasmic Chill (Turquoise) (5060204808319) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Skunk Anansie
Альбом (сингл)
Post Orgasmic Chill
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб.
В наличии
Код товара: 720535
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Характеристики
Бренд
100% Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
100% Records
Barcode
[5060204808319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Skunk Anansie
Альбом (сингл)
Post Orgasmic Chill
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Charlie Big Potato, On My Hotel TV, We Don T Need Who You Think You Are, Tracy S Flaw, The Skank Heads, Lately, Secretly, Good Things Don T Always Come to You, Cheap Honesty, You Ll Follow Me Down, And This is Nothing That I Thought I Had, I M Not Afraid
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Skunk Anansie - Post Orgasmic Chill (Turquoise) (5060204808319) виниловая пластинка
Переиздание альбома "Post Orgasmic Chill" 1999 года, знаменитой британской рок-группы Skunk Anansie. Бирюзовый винил. После успеха своего последнего студийного альбома «The Painful Truth» (7-е место в британском хит-параде) группа Skunk Anansie впервые переиздаёт свой классический альбом 1999 года «Post Orgasmic Chill» на бирюзовом виниле. В него вошли классические альтернативно-роковые хиты «Charlie Big Potato», «Secretly» и «You'll Follow Me Down», которые группа исполнила в качестве хедлайнеров на сцене Pyramid Stage в Гластонбери
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
100% Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
100% Records
Barcode
[5060204808319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Skunk Anansie
Альбом (сингл)
Post Orgasmic Chill
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Charlie Big Potato, On My Hotel TV, We Don T Need Who You Think You Are, Tracy S Flaw, The Skank Heads, Lately, Secretly, Good Things Don T Always Come to You, Cheap Honesty, You Ll Follow Me Down, And This is Nothing That I Thought I Had, I M Not Afraid
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Переиздание альбома "Post Orgasmic Chill" 1999 года, знаменитой британской рок-группы Skunk Anansie. Бирюзовый винил. После успеха своего последнего студийного альбома «The Painful Truth» (7-е место в британском хит-параде) группа Skunk Anansie впервые переиздаёт свой классический альбом 1999 года «Post Orgasmic Chill» на бирюзовом виниле. В него вошли классические альтернативно-роковые хиты «Charlie Big Potato», «Secretly» и «You'll Follow Me Down», которые группа исполнила в качестве хедлайнеров на сцене Pyramid Stage в Гластонбери
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Skunk Anansie - Post Orgasmic Chill (Turquoise) (5060204808319) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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