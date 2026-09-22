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Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка

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Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 1
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 2
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 3
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 4
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 5
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 6
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 7
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 8
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 9
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 10
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 11
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 12
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 13
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 14
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 15
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 16
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost (Nine Inch Nails)
Альбом (сингл)
Tron: Ares
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 1
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 2
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 3
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 4
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 5
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 6
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 7
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 8
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 9
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 10
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 11
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 12
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 13
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 14
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 15
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 16
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720531
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478739521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost (Nine Inch Nails)
Альбом (сингл)
Tron: Ares
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Init, Forked Reality, As Alive As You Need Me To Be, Echoes, This Changes Everything, In The Image Of, I Know You Can Feel It, Permanence, Infiltrator, 100% Expendable, Still Remains, Who Wants To Live Forever?, Building Better Worlds, Target Identified, Daemonize, Empathetic Response, What Have You Done?, A Question Of Trust, Ghost In The Machine, No Going Back, Nemesis, New Directive, Out In The World, Shadow Over Me
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
NIN – HALO 36
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Init, Forked Reality, As Alive As You Need Me To Be, Echoes, This Changes Everything, In The Image Of, I Know You Can Feel It, Permanence, Infiltrator, 100% Expendable, Still Remains, Who Wants To Live Forever?, Building Better Worlds, Target Identified, Daemonize, Empathetic Response, What Have You Done?, A Question Of Trust, Ghost In The Machine, No Going Back, Nemesis, New Directive, Out In The World, Shadow Over Me

Отзывы о товаре Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (Transparent Red) (0602478739521) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478739521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost (Nine Inch Nails)
Альбом (сингл)
Tron: Ares
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Init, Forked Reality, As Alive As You Need Me To Be, Echoes, This Changes Everything, In The Image Of, I Know You Can Feel It, Permanence, Infiltrator, 100% Expendable, Still Remains, Who Wants To Live Forever?, Building Better Worlds, Target Identified, Daemonize, Empathetic Response, What Have You Done?, A Question Of Trust, Ghost In The Machine, No Going Back, Nemesis, New Directive, Out In The World, Shadow Over Me
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
NIN – HALO 36
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Init, Forked Reality, As Alive As You Need Me To Be, Echoes, This Changes Everything, In The Image Of, I Know You Can Feel It, Permanence, Infiltrator, 100% Expendable, Still Remains, Who Wants To Live Forever?, Building Better Worlds, Target Identified, Daemonize, Empathetic Response, What Have You Done?, A Question Of Trust, Ghost In The Machine, No Going Back, Nemesis, New Directive, Out In The World, Shadow Over Me
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Отзывы


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