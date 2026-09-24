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Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка

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Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 1
Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 2
Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 3
Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 4
Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 5
Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 6
Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doechii
Альбом (сингл)
Alligator Bites Never Heal
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 1
  • Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 2
  • Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 3
  • Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 4
  • Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 5
  • Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 6
  • Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720530
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478694103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doechii
Альбом (сингл)
Alligator Bites Never Heal
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stanka Pooh, Bullfrog, Boiled Peanuts, Denial Is A River, Catfish, Skipp, Hide N Seek, Bloom, Wait, Death Roll, Profit, Boom Bap, Nissan Altima, Gtfo, Huh!, Slide, Fireflies, Beverly Hills, Alligator Bites Never Heal
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stanka pooh, Bullfrog, Boiled peanuts, Denial is a river, Catfish, Skipp, Hide n seek, Bloom, Wait, Death roll, Profit, Boom bap, Nissan altima, Gtfo, Huh!, Slide, Fireflies, Beverly hills, Alligator bites never heal



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478694103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doechii
Альбом (сингл)
Alligator Bites Never Heal
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stanka Pooh, Bullfrog, Boiled Peanuts, Denial Is A River, Catfish, Skipp, Hide N Seek, Bloom, Wait, Death Roll, Profit, Boom Bap, Nissan Altima, Gtfo, Huh!, Slide, Fireflies, Beverly Hills, Alligator Bites Never Heal
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Чехия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stanka pooh, Bullfrog, Boiled peanuts, Denial is a river, Catfish, Skipp, Hide n seek, Bloom, Wait, Death roll, Profit, Boom bap, Nissan altima, Gtfo, Huh!, Slide, Fireflies, Beverly hills, Alligator bites never heal


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4660 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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