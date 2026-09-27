Mireille Mathieu - Mon Credo (Greatest Hits) (0198029472110) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mireille Mathieu
Альбом (сингл)
Mon Credo
Жанр
Ретро
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
В наличии
Код товара: 720524
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029472110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mireille Mathieu
Альбом (сингл)
Mon Credo
Жанр
Ретро
Трек-лист
Mon Credo, Paris en col?re, La derni?re valse, Une histoire d’amour (Love Story), Pardonne-moi ce caprice d’enfant, La premi?re ?toile, Acropolis adieu, La Paloma adieu, On ne vit pas sans se dire adieu, B3.Tous les enfants chantent avec moi, Amour d?fendu, Mille colombes, Il faut croire – Erstver?ffentlichung, A Blue Bayou, Santa Maria de la mer, Une femme amoureuse, Bravo tu as gagn?, Together we’re strong – Duett Patrick Duffy, Made in France, Une place dans mon coeur, Ce n’est rien, La voix
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mireille Mathieu - Mon Credo (Greatest Hits) (0198029472110) виниловая пластинка
60-летняя карьера, 200 миллионов проданных пластинок по всему миру, 75 студийных альбомов, 1200 песен на 12 языках, 3000 концертов: хотя карьеру невозможно выразить только цифрами, достижения Мирей Матьё впечатляют. Более 60 лет «Авиньонская девица» покоряет сердца публики своим уникальным голосом и неповторимым стилем. В сборник вошли три новые песни, записанные в 2025 году — «La Voix de Dieu», «Gott Im Himmel» и «Il faut croire», — а также множество других неизданных треков и раритетов, в том числе культовый хит «La Paloma Adieu» в попурри на четырех языках и «Madrecitas del Ni?o Dios» (испанская версия «Santa Maria de la mer»), первоначально выпущенная в 1981 году исключительно для южноамериканского рынка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029472110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mireille Mathieu
Альбом (сингл)
Mon Credo
Жанр
Ретро
Трек-лист
Mon Credo, Paris en col?re, La derni?re valse, Une histoire d’amour (Love Story), Pardonne-moi ce caprice d’enfant, La premi?re ?toile, Acropolis adieu, La Paloma adieu, On ne vit pas sans se dire adieu, B3.Tous les enfants chantent avec moi, Amour d?fendu, Mille colombes, Il faut croire – Erstver?ffentlichung, A Blue Bayou, Santa Maria de la mer, Une femme amoureuse, Bravo tu as gagn?, Together we’re strong – Duett Patrick Duffy, Made in France, Une place dans mon coeur, Ce n’est rien, La voix
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
60-летняя карьера, 200 миллионов проданных пластинок по всему миру, 75 студийных альбомов, 1200 песен на 12 языках, 3000 концертов: хотя карьеру невозможно выразить только цифрами, достижения Мирей Матьё впечатляют. Более 60 лет «Авиньонская девица» покоряет сердца публики своим уникальным голосом и неповторимым стилем. В сборник вошли три новые песни, записанные в 2025 году — «La Voix de Dieu», «Gott Im Himmel» и «Il faut croire», — а также множество других неизданных треков и раритетов, в том числе культовый хит «La Paloma Adieu» в попурри на четырех языках и «Madrecitas del Ni?o Dios» (испанская версия «Santa Maria de la mer»), первоначально выпущенная в 1981 году исключительно для южноамериканского рынка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mireille Mathieu - Mon Credo (Greatest Hits) (0198029472110) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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