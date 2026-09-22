Vangelis - Mythodea - Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey (Crystal Clear) (8719262039360) виниловая пластинка
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Описание товара Vangelis - Mythodea - Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey (Crystal Clear) (8719262039360) виниловая пластинка
Mythodea — Music for the NASA Mission: 2001 Mars Odyssey — хоровая симфония греческого электронного композитора и исполнителя Вангелиса. «Mythodea» — эпическая хоровая симфония греческого композитора Вангелиса, первоначально написанная в 1993 году. При поддержке НАСА и греческого правительства он записал симфонию в Greek Music Hall вместе с двумя арфистами, хором из 120 человек Греческой национальной оперы, лондонским Metropolitan Orchestra из 75 человек и несколькими ударниками. Это невероятное произведение изображает человеческую цивилизацию в открытом космосе и Вангелис исследует новые музыкальные территории. Многократно удостоенный наград композитор электронной, прогрессивной, оркестровой и джазовой музыки начал свою карьеру в различных успешных группах, таких как Aphrodite's Child. Он выпустил более 50 альбомов.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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