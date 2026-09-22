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Vangelis - Mythodea - Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey (Crystal Clear) (8719262039360) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Vangelis - Mythodea - Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey (Crystal Clear) (8719262039360) виниловая пластинка

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Vangelis - Mythodea - Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey (Crystal Clear) (8719262039360) виниловая пластинка - фото 1
Vangelis - Mythodea - Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey (Crystal Clear) (8719262039360) виниловая пластинка - фото 2
Vangelis - Mythodea - Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey (Crystal Clear) (8719262039360) виниловая пластинка - фото 3
Vangelis - Mythodea - Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey (Crystal Clear) (8719262039360) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vangelis
Альбом (сингл)
Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vangelis - Mythodea - Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey (Crystal Clear) (8719262039360) виниловая пластинка - фото 1
  • Vangelis - Mythodea - Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey (Crystal Clear) (8719262039360) виниловая пластинка - фото 2
  • Vangelis - Mythodea - Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey (Crystal Clear) (8719262039360) виниловая пластинка - фото 3
  • Vangelis - Mythodea - Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey (Crystal Clear) (8719262039360) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720504
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vangelis
Альбом (сингл)
Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Introduction, Movement 1, Movement 2, Movement 3, Movement 4, Movement 5, Movement 6, Movement 7, Movement 8, Movement 9, Movement 10
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Music On Vinyl Classical
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vangelis - Mythodea - Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey (Crystal Clear) (8719262039360) виниловая пластинка

Mythodea — Music for the NASA Mission: 2001 Mars Odyssey — хоровая симфония греческого электронного композитора и исполнителя Вангелиса. «Mythodea» — эпическая хоровая симфония греческого композитора Вангелиса, первоначально написанная в 1993 году. При поддержке НАСА и греческого правительства он записал симфонию в Greek Music Hall вместе с двумя арфистами, хором из 120 человек Греческой национальной оперы, лондонским Metropolitan Orchestra из 75 человек и несколькими ударниками. Это невероятное произведение изображает человеческую цивилизацию в открытом космосе и Вангелис исследует новые музыкальные территории. Многократно удостоенный наград композитор электронной, прогрессивной, оркестровой и джазовой музыки начал свою карьеру в различных успешных группах, таких как Aphrodite's Child. Он выпустил более 50 альбомов.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Vangelis - Mythodea - Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey (Crystal Clear) (8719262039360) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vangelis
Альбом (сингл)
Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Introduction, Movement 1, Movement 2, Movement 3, Movement 4, Movement 5, Movement 6, Movement 7, Movement 8, Movement 9, Movement 10
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Music On Vinyl Classical
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Mythodea — Music for the NASA Mission: 2001 Mars Odyssey — хоровая симфония греческого электронного композитора и исполнителя Вангелиса. «Mythodea» — эпическая хоровая симфония греческого композитора Вангелиса, первоначально написанная в 1993 году. При поддержке НАСА и греческого правительства он записал симфонию в Greek Music Hall вместе с двумя арфистами, хором из 120 человек Греческой национальной оперы, лондонским Metropolitan Orchestra из 75 человек и несколькими ударниками. Это невероятное произведение изображает человеческую цивилизацию в открытом космосе и Вангелис исследует новые музыкальные территории. Многократно удостоенный наград композитор электронной, прогрессивной, оркестровой и джазовой музыки начал свою карьеру в различных успешных группах, таких как Aphrodite's Child. Он выпустил более 50 альбомов.


Теги товара: Limited Edition
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Vangelis - Mythodea - Music For The Nasa Mission: 2001 Mars Odyssey (Crystal Clear) (8719262039360) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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