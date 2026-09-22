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Shocking Blue - Single Collection (A'S & B'S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shocking Blue - Single Collection (A'S & B'S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка

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Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 1
Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 2
Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 3
Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 4
Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 5
Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 6
Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 7
Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 8
Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 9
Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Single Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 1
  • Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 2
  • Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 3
  • Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 4
  • Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 5
  • Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 6
  • Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 7
  • Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 8
  • Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 9
  • Shocking Blue - Single Collection (A&#039;S &amp; B&#039;S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720493
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262012592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Single Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Is In The Air, What You Gonna Do, Lucy Brown Is Back In Town, Fix Your Hair Darling, Send Me A Postcard, Harley Davidson, Long And Lonesome Road, Fireball Of Love, Venus, Hot Sand, Mighty Joe, Wild Wind, Never Marry A Railroad Man, Roll Engine Roll, Hello Darkness, Pickin' Tomatoes, Shocking You, Waterloo, Blossom Lady, Is This A Dream, Out Of Sight Out Of Mind, I Like You, Inkpot, Give My Love To The Sunrise, Rock In The Sea, Broken Heart, Eve And The Apple, When I Was A Girl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shocking Blue - Single Collection (A'S & B'S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Is In The Air, What You Gonna Do, Lucy Brown Is Back In Town, Fix Your Hair Darling, Send Me A Postcard, Harley Davidson, Long And Lonesome Road, Fireball Of Love, Venus, Hot Sand, Mighty Joe, Wild Wind, Never Marry A Railroad Man, Roll Engine Roll, Hello Darkness, Pickin' Tomatoes, Shocking You, Waterloo, Blossom Lady, Is This A Dream, Out Of Sight Out Of Mind, I Like You, Inkpot, Give My Love To The Sunrise, Rock In The Sea, Broken Heart, Eve And The Apple, When I Was A Girl



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Shocking Blue - Single Collection (A'S & B'S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262012592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Single Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Is In The Air, What You Gonna Do, Lucy Brown Is Back In Town, Fix Your Hair Darling, Send Me A Postcard, Harley Davidson, Long And Lonesome Road, Fireball Of Love, Venus, Hot Sand, Mighty Joe, Wild Wind, Never Marry A Railroad Man, Roll Engine Roll, Hello Darkness, Pickin' Tomatoes, Shocking You, Waterloo, Blossom Lady, Is This A Dream, Out Of Sight Out Of Mind, I Like You, Inkpot, Give My Love To The Sunrise, Rock In The Sea, Broken Heart, Eve And The Apple, When I Was A Girl
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Is In The Air, What You Gonna Do, Lucy Brown Is Back In Town, Fix Your Hair Darling, Send Me A Postcard, Harley Davidson, Long And Lonesome Road, Fireball Of Love, Venus, Hot Sand, Mighty Joe, Wild Wind, Never Marry A Railroad Man, Roll Engine Roll, Hello Darkness, Pickin' Tomatoes, Shocking You, Waterloo, Blossom Lady, Is This A Dream, Out Of Sight Out Of Mind, I Like You, Inkpot, Give My Love To The Sunrise, Rock In The Sea, Broken Heart, Eve And The Apple, When I Was A Girl


Теги товара: Поп-музыка
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