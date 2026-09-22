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Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка

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Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 1
Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 2
Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 3
Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 4
Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 5
Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 6
Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 7
Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 8
Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Klubbheads
Альбом (сингл)
30 Years Of Klubbhopping
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 1
  • Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 2
  • Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 3
  • Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 4
  • Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 5
  • Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 6
  • Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 7
  • Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 8
  • Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720478
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042421]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Klubbheads
Альбом (сингл)
30 Years Of Klubbhopping
Жанр
House
Трек-лист
Klubhopping, E, Kickin' Hard, Stamp Your Feet, Jumpin' Around, Raise Your Hands, Hiphopping, It's Time To Get Funky, Turn Up The Bass, Party Affair, Discohopping, Here We Go, Big Bass Bomb, Pumped Up Funk, Calabria, Tempo Fiesta
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка

Отпразднуйте три десятилетия истории танцевальной музыки с «30 Years of Klubbhopping» — лучшим сборником от легендарной голландской команды диджеев и продюсеров Klubbheads. Этот юбилейный релиз впервые объединяет их самые культовые треки, воплощая креативность, энергию и дух вечеринки, которые определяют целые поколения. «30 Years of Klubbhopping» выпущен ограниченным тиражом в 1000 индивидуально пронумерованных копий на прозрачном виниле и включает в себя вкладыш с потрековыми заметками от Klubbheads. Известные своими неудержимыми битами и бесчисленными клубными хитами, Klubbheads, выпускавшие релизы под различными псевдонимами, включая Drunkenmunky, Da Klubb Kings, Itty-Bitty-Boozy-Woozy, DJ Disco и другие, сформировали звучание танцполов по всему миру. «30 Years of Klubbhopping» — это больше, чем просто сборник, это дань уважения звучанию, которое потрясло мир.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042421]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Klubbheads
Альбом (сингл)
30 Years Of Klubbhopping
Жанр
House
Трек-лист
Klubhopping, E, Kickin' Hard, Stamp Your Feet, Jumpin' Around, Raise Your Hands, Hiphopping, It's Time To Get Funky, Turn Up The Bass, Party Affair, Discohopping, Here We Go, Big Bass Bomb, Pumped Up Funk, Calabria, Tempo Fiesta
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Отпразднуйте три десятилетия истории танцевальной музыки с «30 Years of Klubbhopping» — лучшим сборником от легендарной голландской команды диджеев и продюсеров Klubbheads. Этот юбилейный релиз впервые объединяет их самые культовые треки, воплощая креативность, энергию и дух вечеринки, которые определяют целые поколения. «30 Years of Klubbhopping» выпущен ограниченным тиражом в 1000 индивидуально пронумерованных копий на прозрачном виниле и включает в себя вкладыш с потрековыми заметками от Klubbheads. Известные своими неудержимыми битами и бесчисленными клубными хитами, Klubbheads, выпускавшие релизы под различными псевдонимами, включая Drunkenmunky, Da Klubb Kings, Itty-Bitty-Boozy-Woozy, DJ Disco и другие, сформировали звучание танцполов по всему миру. «30 Years of Klubbhopping» — это больше, чем просто сборник, это дань уважения звучанию, которое потрясло мир.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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