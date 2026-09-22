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Candy Dulfer - Big Girl (30Th Anniversary) (White) (8719262024557) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Candy Dulfer - Big Girl (30Th Anniversary) (White) (8719262024557) виниловая пластинка

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Candy Dulfer - Big Girl (30Th Anniversary) (White) (8719262024557) виниловая пластинка - фото 1
Candy Dulfer - Big Girl (30Th Anniversary) (White) (8719262024557) виниловая пластинка - фото 2
Candy Dulfer - Big Girl (30Th Anniversary) (White) (8719262024557) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Candy Dulfer
Альбом (сингл)
Big Girl
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Candy Dulfer - Big Girl (30Th Anniversary) (White) (8719262024557) виниловая пластинка - фото 1
  • Candy Dulfer - Big Girl (30Th Anniversary) (White) (8719262024557) виниловая пластинка - фото 2
  • Candy Dulfer - Big Girl (30Th Anniversary) (White) (8719262024557) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720476
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262024557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Candy Dulfer
Альбом (сингл)
Big Girl
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wake Me When It's Over (Album Version), I.L.U., Tommygun, Jazz It's Me, 2 Miles, Funkyness, Capone, Get Funky, Chains, September, Upstairs, I'll Still Be Looking, Big Girl, Wake Me When It's Over (Don Cher Processor-Mix/Long Version)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Candy Dulfer - Big Girl (30Th Anniversary) (White) (8719262024557) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wake Me When It's Over (Album Version), I.L.U., Tommygun, Jazz It's Me, 2 Miles, Funkyness, Capone, Get Funky, Chains, September, Upstairs, I'll Still Be Looking, Big Girl, Wake Me When It's Over (Don Cher Processor-Mix/Long Version)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Candy Dulfer - Big Girl (30Th Anniversary) (White) (8719262024557) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262024557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Candy Dulfer
Альбом (сингл)
Big Girl
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wake Me When It's Over (Album Version), I.L.U., Tommygun, Jazz It's Me, 2 Miles, Funkyness, Capone, Get Funky, Chains, September, Upstairs, I'll Still Be Looking, Big Girl, Wake Me When It's Over (Don Cher Processor-Mix/Long Version)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wake Me When It's Over (Album Version), I.L.U., Tommygun, Jazz It's Me, 2 Miles, Funkyness, Capone, Get Funky, Chains, September, Upstairs, I'll Still Be Looking, Big Girl, Wake Me When It's Over (Don Cher Processor-Mix/Long Version)


Теги товара: Limited Edition
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