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Deep Purple - Slaves & Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue & Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Deep Purple - Slaves & Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue & Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка

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Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 5
Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 6
Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 7
Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 8
Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 9
Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Slaves & Masters
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 5
  • Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 6
  • Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 7
  • Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 8
  • Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 9
  • Deep Purple - Slaves &amp; Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue &amp; Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720472
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Deep Purple - Slaves & Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue & Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Slaves & Masters
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
King of Dreams, The Cut Runs Deep, Fire in the Basement, Fortuneteller, Truth Hurts, Love Conquers All, Breakfast in Bed, Too Much is Not Enough, Wicked Ways
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Slaves & Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue & Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка

Slaves and Masters — тринадцатый студийный альбом группы Deep Purple, выпущенный в 1990 году. Это издание к 35-летию тиражом 2000 пронумерованных экземпляров на полупрозрачном сине-фиолетовом мраморном виниле. В комплект входит вкладыш. В 1990 году в состав Purple входили гитарист Ричи Блэкмор (вернувшийся в 1984 году после ухода из группы и создания Rainbow после выхода альбома Stormbringer в ноябре 1974 года), вокалист Джо Линн Тёрнер (который ранее был солистом Rainbow), клавишник/органист Джон Лорд, барабанщик Ян Пейс и басист Роджер Гловер. Давние поклонники Purple были более чем рады возвращению Блэкмора. «King Of Dreams», «The Cut Runs Deep» и «Fire In The Basement» — классические треки Deep Purple. Гитарные соло Блэкмора и клавишные партии Лорда отсылают нас к старым Deep Purple. В целом альбом звучит как нечто среднее между альбомами Rainbow и Deep Purple.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Deep Purple - Slaves & Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue & Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Slaves & Masters
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
King of Dreams, The Cut Runs Deep, Fire in the Basement, Fortuneteller, Truth Hurts, Love Conquers All, Breakfast in Bed, Too Much is Not Enough, Wicked Ways
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Slaves and Masters — тринадцатый студийный альбом группы Deep Purple, выпущенный в 1990 году. Это издание к 35-летию тиражом 2000 пронумерованных экземпляров на полупрозрачном сине-фиолетовом мраморном виниле. В комплект входит вкладыш. В 1990 году в состав Purple входили гитарист Ричи Блэкмор (вернувшийся в 1984 году после ухода из группы и создания Rainbow после выхода альбома Stormbringer в ноябре 1974 года), вокалист Джо Линн Тёрнер (который ранее был солистом Rainbow), клавишник/органист Джон Лорд, барабанщик Ян Пейс и басист Роджер Гловер. Давние поклонники Purple были более чем рады возвращению Блэкмора. «King Of Dreams», «The Cut Runs Deep» и «Fire In The Basement» — классические треки Deep Purple. Гитарные соло Блэкмора и клавишные партии Лорда отсылают нас к старым Deep Purple. В целом альбом звучит как нечто среднее между альбомами Rainbow и Deep Purple.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Deep Purple - Slaves & Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue & Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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