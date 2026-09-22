Cold - 13 Ways To Bleed On Stage (0600753998601) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cold
Альбом (сингл)
13 Ways To Bleed On Stage
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720468
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753998601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cold
Альбом (сингл)
13 Ways To Bleed On Stage
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Just Got Wicked, She Said, No One, End Of The World, Confession, It's All Good, Send In The Clowns, Same Drug, Anti-Love Song, Witch, Sick Of Man, Outerspace, Bleed
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cold - 13 Ways To Bleed On Stage (0600753998601) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just Got Wicked, She Said, No One, End Of The World, Confession, It's All Good, Send In The Clowns, Same Drug, Anti-Love Song, Witch, Sick Of Man, Outerspace, Bleed
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753998601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cold
Альбом (сингл)
13 Ways To Bleed On Stage
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Just Got Wicked, She Said, No One, End Of The World, Confession, It's All Good, Send In The Clowns, Same Drug, Anti-Love Song, Witch, Sick Of Man, Outerspace, Bleed
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just Got Wicked, She Said, No One, End Of The World, Confession, It's All Good, Send In The Clowns, Same Drug, Anti-Love Song, Witch, Sick Of Man, Outerspace, Bleed
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cold - 13 Ways To Bleed On Stage (0600753998601) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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