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David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка

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David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - фото 5
David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - фото 6
David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - фото 7
David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Peter And The Wolf
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - фото 5
  • David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - фото 6
  • David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - фото 7
  • David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720465
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469536900]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Peter And The Wolf
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Peter And The Wolf Op. 67, Young Person's Guide To The Ochestra Op. 34
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Music On Vinyl Classical
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка

Пластинка выполнена в оранжевом цвете. Издание содержит вкладку с дополнительной информацией на английском языке.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469536900]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Peter And The Wolf
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Peter And The Wolf Op. 67, Young Person's Guide To The Ochestra Op. 34
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Music On Vinyl Classical
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Пластинка выполнена в оранжевом цвете. Издание содержит вкладку с дополнительной информацией на английском языке.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - Peter And The Wolf (8718469536900) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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