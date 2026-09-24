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Apollo 440 - Gettin High On Your Own Supply (Green Marble) (8719262029361) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Apollo 440 - Gettin High On Your Own Supply (Green Marble) (8719262029361) виниловая пластинка

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Apollo 440 - Gettin High On Your Own Supply (Green Marble) (8719262029361) виниловая пластинка - фото 1
Apollo 440 - Gettin High On Your Own Supply (Green Marble) (8719262029361) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Apollo 440
Альбом (сингл)
Gettin High On Your Own Supply
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Apollo 440 - Gettin High On Your Own Supply (Green Marble) (8719262029361) виниловая пластинка - фото 1
  • Apollo 440 - Gettin High On Your Own Supply (Green Marble) (8719262029361) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720463
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Apollo 440 - Gettin High On Your Own Supply (Green Marble) (8719262029361) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Apollo 440
Альбом (сингл)
Gettin High On Your Own Supply
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
“Are We A Rock Band Or What..?”, Stop The Rock, Crazee Horse, Cold Rock The Mic, Lost In Space (Theme), For Forty Days, Heart Go Boom, The Machine In The Ghost, Blackbeat, Yo! Future, Stadium Parking Lot, High On Your Own Supply, The Perfect Crime
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Apollo 440 - Gettin High On Your Own Supply (Green Marble) (8719262029361) виниловая пластинка

Gettin' High on Your Own Supply — третий студийный альбом британской электронной группы Apollo 440, выпущенный первоначально в 1999 году. Лимитированное издание на цветном виниле. После хорошего приема их второго альбома «Electro Glide in Blue» (1997) группа продолжила свой успех с песнями «Lost in Space», которая достигла 4-го места в британском чарте синглов, и «Stop the Rock», которая также вошла в топ-10. Успех «Stop the Rock» был закреплен использованием в таких видеоиграх, как FIFA 2000 и Gran Turismo 3, а также в фильмах, таких как «Мальчики и девочки» и «Угнать за 60 секунд».

Отзывы о товаре Apollo 440 - Gettin High On Your Own Supply (Green Marble) (8719262029361) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Apollo 440
Альбом (сингл)
Gettin High On Your Own Supply
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
“Are We A Rock Band Or What..?”, Stop The Rock, Crazee Horse, Cold Rock The Mic, Lost In Space (Theme), For Forty Days, Heart Go Boom, The Machine In The Ghost, Blackbeat, Yo! Future, Stadium Parking Lot, High On Your Own Supply, The Perfect Crime
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Gettin' High on Your Own Supply — третий студийный альбом британской электронной группы Apollo 440, выпущенный первоначально в 1999 году. Лимитированное издание на цветном виниле. После хорошего приема их второго альбома «Electro Glide in Blue» (1997) группа продолжила свой успех с песнями «Lost in Space», которая достигла 4-го места в британском чарте синглов, и «Stop the Rock», которая также вошла в топ-10. Успех «Stop the Rock» был закреплен использованием в таких видеоиграх, как FIFA 2000 и Gran Turismo 3, а также в фильмах, таких как «Мальчики и девочки» и «Угнать за 60 секунд».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Apollo 440 - Gettin High On Your Own Supply (Green Marble) (8719262029361) виниловая пластинка - стоимость товара 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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