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Eric Gales - A Tribute To Ljk (Purple) (8712725750802) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eric Gales - A Tribute To Ljk (Purple) (8712725750802) виниловая пластинка

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Eric Gales - A Tribute To Ljk (Purple) (8712725750802) виниловая пластинка - фото 1
Eric Gales - A Tribute To Ljk (Purple) (8712725750802) виниловая пластинка - фото 2
Eric Gales - A Tribute To Ljk (Purple) (8712725750802) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Gales
Альбом (сингл)
A Tribute To Ljk
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eric Gales - A Tribute To Ljk (Purple) (8712725750802) виниловая пластинка - фото 1
  • Eric Gales - A Tribute To Ljk (Purple) (8712725750802) виниловая пластинка - фото 2
  • Eric Gales - A Tribute To Ljk (Purple) (8712725750802) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720459
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Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725750802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Gales
Альбом (сингл)
A Tribute To Ljk
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
You Shouldn't Have Left Me, Rockin Horse Ride (feat. Christone "Kingfish" Ingram), Guitar Man, Don't Wanna Go Home (feat. Joe Bonamassa), Something InMe, Baby Baby, It Takes A Whole Lotta Money (feat. Joe Bonamassa and Josh Smith), Worried Man, Blues Been Too Good To Me, Somebody (feat. Buddy Guy and Roosevelt Collier)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric Gales - A Tribute To Ljk (Purple) (8712725750802) виниловая пластинка

A Tribute to LJK — альбом Эрика Гейлза, выпущенный в память о его покойном брате Мануэле Гейлзе, также известном как Little Jimmy King. Дата выхода: в цифровом формате — 29 августа 2025 года, на физических носителях (винил и CD) — 24 октября 2025 года на лейбле Provogue Records. Участники записи: Бадди Гай, Кристон «Кингфиш» Ингрэм, Джо Бонамасса, Рузвельт Кольер и Джош Смит. Каждый трек, за исключением одного, — кавер на оригиналы Мануэля, переданный в современной интерпретации Эрика Гейлза. Лид-сингл: Somebody, в котором участвуют Бадди Гай и Рузвельт Кольер, премьера видео состоялась 26 июня 2025 года.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eric Gales - A Tribute To Ljk (Purple) (8712725750802) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725750802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Gales
Альбом (сингл)
A Tribute To Ljk
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
You Shouldn't Have Left Me, Rockin Horse Ride (feat. Christone "Kingfish" Ingram), Guitar Man, Don't Wanna Go Home (feat. Joe Bonamassa), Something InMe, Baby Baby, It Takes A Whole Lotta Money (feat. Joe Bonamassa and Josh Smith), Worried Man, Blues Been Too Good To Me, Somebody (feat. Buddy Guy and Roosevelt Collier)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
A Tribute to LJK — альбом Эрика Гейлза, выпущенный в память о его покойном брате Мануэле Гейлзе, также известном как Little Jimmy King. Дата выхода: в цифровом формате — 29 августа 2025 года, на физических носителях (винил и CD) — 24 октября 2025 года на лейбле Provogue Records. Участники записи: Бадди Гай, Кристон «Кингфиш» Ингрэм, Джо Бонамасса, Рузвельт Кольер и Джош Смит. Каждый трек, за исключением одного, — кавер на оригиналы Мануэля, переданный в современной интерпретации Эрика Гейлза. Лид-сингл: Somebody, в котором участвуют Бадди Гай и Рузвельт Кольер, премьера видео состоялась 26 июня 2025 года.


Теги товара: Limited Edition
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