Shakira - Pies Descalzos (30Th Anniversary) (Vibrant Yellow W/ Red Swirl Marble) (0198029678512) виниловая пластинка
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Описание товара Shakira - Pies Descalzos (30Th Anniversary) (Vibrant Yellow W/ Red Swirl Marble) (0198029678512) виниловая пластинка
Дебютный альбом Шакиры «Pies Descalzos» вышел в 1995 году, вскоре после 19-летия колумбийской певицы. В течение года этот шедевр был продан тиражом более четырёх миллионов экземпляров. Синглы «Quiero», «Estoy Aqui», «Anthologia» и «Pies Descalzos, Suenos Blancos» сделали Шакиру новой королевой латиноамериканской музыки, а её последующие альбомы также стали платиновыми. Отпразднуйте 30-летие этого легендарного альбома, который теперь снова доступен на ярко-жёлтом виниле с красным мраморным узором. Альбом «Pies Descalzos» стал поворотным моментом в карьере Шакиры и вознёс её на международную славу. Альбом представляет собой новаторское сочетание поп-роковых ритмов и латиноамериканских мотивов, создающее свежее и самобытное звучание. С такими хитами, как «Estoy Aqu?», «D?nde Est?s Coraz?n?» и «Antolog?a», Шакира покорила разнообразную аудиторию и продемонстрировала свой талант к запоминающимся и оригинальным фразировкам, что стало её отличительной чертой как автора песен и поэта.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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