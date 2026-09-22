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Shakira - Pies Descalzos (30Th Anniversary) (Vibrant Yellow W/ Red Swirl Marble) (0198029678512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shakira - Pies Descalzos (30Th Anniversary) (Vibrant Yellow W/ Red Swirl Marble) (0198029678512) виниловая пластинка

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Shakira - Pies Descalzos (30Th Anniversary) (Vibrant Yellow W/ Red Swirl Marble) (0198029678512) виниловая пластинка - фото 1
Shakira - Pies Descalzos (30Th Anniversary) (Vibrant Yellow W/ Red Swirl Marble) (0198029678512) виниловая пластинка - фото 2
Shakira - Pies Descalzos (30Th Anniversary) (Vibrant Yellow W/ Red Swirl Marble) (0198029678512) виниловая пластинка - фото 3
Shakira - Pies Descalzos (30Th Anniversary) (Vibrant Yellow W/ Red Swirl Marble) (0198029678512) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
Pies Descalzos
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shakira - Pies Descalzos (30Th Anniversary) (Vibrant Yellow W/ Red Swirl Marble) (0198029678512) виниловая пластинка - фото 1
  • Shakira - Pies Descalzos (30Th Anniversary) (Vibrant Yellow W/ Red Swirl Marble) (0198029678512) виниловая пластинка - фото 2
  • Shakira - Pies Descalzos (30Th Anniversary) (Vibrant Yellow W/ Red Swirl Marble) (0198029678512) виниловая пластинка - фото 3
  • Shakira - Pies Descalzos (30Th Anniversary) (Vibrant Yellow W/ Red Swirl Marble) (0198029678512) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720456
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Характеристики

Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0198029678512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
Pies Descalzos
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Estoy Aqu?, Antologia, Un Poco de Amor, Quiero, Te Necesito, Vuelve, Te Espero Sentada, Pies Descalzos, Sue?os Blancos, Pienso en Ti, D?nde Est?s Coraz?n, Se Quiere, Se Mata
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shakira - Pies Descalzos (30Th Anniversary) (Vibrant Yellow W/ Red Swirl Marble) (0198029678512) виниловая пластинка

Дебютный альбом Шакиры «Pies Descalzos» вышел в 1995 году, вскоре после 19-летия колумбийской певицы. В течение года этот шедевр был продан тиражом более четырёх миллионов экземпляров. Синглы «Quiero», «Estoy Aqui», «Anthologia» и «Pies Descalzos, Suenos Blancos» сделали Шакиру новой королевой латиноамериканской музыки, а её последующие альбомы также стали платиновыми. Отпразднуйте 30-летие этого легендарного альбома, который теперь снова доступен на ярко-жёлтом виниле с красным мраморным узором. Альбом «Pies Descalzos» стал поворотным моментом в карьере Шакиры и вознёс её на международную славу. Альбом представляет собой новаторское сочетание поп-роковых ритмов и латиноамериканских мотивов, создающее свежее и самобытное звучание. С такими хитами, как «Estoy Aqu?», «D?nde Est?s Coraz?n?» и «Antolog?a», Шакира покорила разнообразную аудиторию и продемонстрировала свой талант к запоминающимся и оригинальным фразировкам, что стало её отличительной чертой как автора песен и поэта.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Shakira - Pies Descalzos (30Th Anniversary) (Vibrant Yellow W/ Red Swirl Marble) (0198029678512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0198029678512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
Pies Descalzos
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Estoy Aqu?, Antologia, Un Poco de Amor, Quiero, Te Necesito, Vuelve, Te Espero Sentada, Pies Descalzos, Sue?os Blancos, Pienso en Ti, D?nde Est?s Coraz?n, Se Quiere, Se Mata
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом Шакиры «Pies Descalzos» вышел в 1995 году, вскоре после 19-летия колумбийской певицы. В течение года этот шедевр был продан тиражом более четырёх миллионов экземпляров. Синглы «Quiero», «Estoy Aqui», «Anthologia» и «Pies Descalzos, Suenos Blancos» сделали Шакиру новой королевой латиноамериканской музыки, а её последующие альбомы также стали платиновыми. Отпразднуйте 30-летие этого легендарного альбома, который теперь снова доступен на ярко-жёлтом виниле с красным мраморным узором. Альбом «Pies Descalzos» стал поворотным моментом в карьере Шакиры и вознёс её на международную славу. Альбом представляет собой новаторское сочетание поп-роковых ритмов и латиноамериканских мотивов, создающее свежее и самобытное звучание. С такими хитами, как «Estoy Aqu?», «D?nde Est?s Coraz?n?» и «Antolog?a», Шакира покорила разнообразную аудиторию и продемонстрировала свой талант к запоминающимся и оригинальным фразировкам, что стало её отличительной чертой как автора песен и поэта.


Теги товара: Цветной винил
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