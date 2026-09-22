Ost - The Nightmare Before Christmas (Glow In The Dark) (0050087591878) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ost - The Nightmare Before Christmas (Glow In The Dark) (0050087591878) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Danny Elfman–Overture, Patrick Stewart–Opening, The Citizens of Halloween–This Is Halloween, Danny Elfman–Jack's Lament, Danny Elfman–Doctor Finklestein/In the Forest, Danny Elfman–What's This?, Danny Elfman–Town Meeting Song, Danny Elfman–Jack and Sally Montage, Danny Elfman–Jack's Obsession, Danny Elfman–Kidnap the Sandy Claws, Danny Elfman–Making Christmas, Danny Elfman–Nabbed, Ken Page–Oogie Boogie's Song, Catherine O'Hara–Sally's Song, Danny Elfman–Christmas Eve Montage, Danny Elfman–Poor Jack, Danny Elfman–To the Rescue, Danny Elfman–Finale, Patrick Stewart–Closing, Danny Elfman–End Credits
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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