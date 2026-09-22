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Ost - The Nightmare Before Christmas (Glow In The Dark) (0050087591878) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ost - The Nightmare Before Christmas (Glow In The Dark) (0050087591878) виниловая пластинка

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Ost - The Nightmare Before Christmas (Glow In The Dark) (0050087591878) виниловая пластинка - фото 1
Ost - The Nightmare Before Christmas (Glow In The Dark) (0050087591878) виниловая пластинка - фото 2
Ost - The Nightmare Before Christmas (Glow In The Dark) (0050087591878) виниловая пластинка - фото 3
Ost - The Nightmare Before Christmas (Glow In The Dark) (0050087591878) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Nightmare Before Christmas
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost - The Nightmare Before Christmas (Glow In The Dark) (0050087591878) виниловая пластинка - фото 1
  • Ost - The Nightmare Before Christmas (Glow In The Dark) (0050087591878) виниловая пластинка - фото 2
  • Ost - The Nightmare Before Christmas (Glow In The Dark) (0050087591878) виниловая пластинка - фото 3
  • Ost - The Nightmare Before Christmas (Glow In The Dark) (0050087591878) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720451
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Характеристики

Бренд
Disney Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Disney Records
Barcode
[0050087591878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Nightmare Before Christmas
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Danny Elfman–Overture, Patrick Stewart–Opening, The Citizens of Halloween–This Is Halloween, Danny Elfman–Jack's Lament, Danny Elfman–Doctor Finklestein/In the Forest, Danny Elfman–What's This?, Danny Elfman–Town Meeting Song, Danny Elfman–Jack and Sally Montage, Danny Elfman–Jack's Obsession, Danny Elfman–Kidnap the Sandy Claws, Danny Elfman–Making Christmas, Danny Elfman–Nabbed, Ken Page–Oogie Boogie's Song, Catherine O'Hara–Sally's Song, Danny Elfman–Christmas Eve Montage, Danny Elfman–Poor J
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost - The Nightmare Before Christmas (Glow In The Dark) (0050087591878) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Danny Elfman–Overture, Patrick Stewart–Opening, The Citizens of Halloween–This Is Halloween, Danny Elfman–Jack's Lament, Danny Elfman–Doctor Finklestein/In the Forest, Danny Elfman–What's This?, Danny Elfman–Town Meeting Song, Danny Elfman–Jack and Sally Montage, Danny Elfman–Jack's Obsession, Danny Elfman–Kidnap the Sandy Claws, Danny Elfman–Making Christmas, Danny Elfman–Nabbed, Ken Page–Oogie Boogie's Song, Catherine O'Hara–Sally's Song, Danny Elfman–Christmas Eve Montage, Danny Elfman–Poor Jack, Danny Elfman–To the Rescue, Danny Elfman–Finale, Patrick Stewart–Closing, Danny Elfman–End Credits

Отзывы о товаре Ost - The Nightmare Before Christmas (Glow In The Dark) (0050087591878) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Disney Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Disney Records
Barcode
[0050087591878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Nightmare Before Christmas
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Danny Elfman–Overture, Patrick Stewart–Opening, The Citizens of Halloween–This Is Halloween, Danny Elfman–Jack's Lament, Danny Elfman–Doctor Finklestein/In the Forest, Danny Elfman–What's This?, Danny Elfman–Town Meeting Song, Danny Elfman–Jack and Sally Montage, Danny Elfman–Jack's Obsession, Danny Elfman–Kidnap the Sandy Claws, Danny Elfman–Making Christmas, Danny Elfman–Nabbed, Ken Page–Oogie Boogie's Song, Catherine O'Hara–Sally's Song, Danny Elfman–Christmas Eve Montage, Danny Elfman–Poor J
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Danny Elfman–Overture, Patrick Stewart–Opening, The Citizens of Halloween–This Is Halloween, Danny Elfman–Jack's Lament, Danny Elfman–Doctor Finklestein/In the Forest, Danny Elfman–What's This?, Danny Elfman–Town Meeting Song, Danny Elfman–Jack and Sally Montage, Danny Elfman–Jack's Obsession, Danny Elfman–Kidnap the Sandy Claws, Danny Elfman–Making Christmas, Danny Elfman–Nabbed, Ken Page–Oogie Boogie's Song, Catherine O'Hara–Sally's Song, Danny Elfman–Christmas Eve Montage, Danny Elfman–Poor Jack, Danny Elfman–To the Rescue, Danny Elfman–Finale, Patrick Stewart–Closing, Danny Elfman–End Credits
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Ost - The Nightmare Before Christmas (Glow In The Dark) (0050087591878) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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