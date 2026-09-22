Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка
"The Pale Emperor" - девятый студийный альбом Marilyn Manson, вышедший в 2015 году. Делюкс-издание на двойном белом виниле. Включает три бонусных трека. Marilyn Manson - американская рок-группа, известная своим вызывающим имиджем, достигшая огромного успеха: 4 альбома были удостоены звания мультиплатинового, 5 золотых альбомов, 1 золотой сборник, 1 золотой видео-альбом и 7 альбомов группы попали в топ 10, включая два альбома номер один. Названием группы стал псевдоним её вокалиста и бессменного лидера - Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер). Псевдоним был составлен Уорнером из имени знаменитой американской киноактрисы Мэрилин Монро и фамилии не менее известного маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона.
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Теги товара: Industrial
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
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