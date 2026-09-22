Eros Ramazzotti - Una Storia Importante (Italian) (Orange) (Signed) (0198029784510) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Una Storia Importante
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720444
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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0198029784510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Una Storia Importante
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Il Mio Giorno Preferito - Ramazzotti, Eros, L'aurora - Eros Ramazzotti, Alicia Keys, Un'emozione Per Sempre - Eros Ramazzotti Feat. Ultimo, Come Nei Film - Eros Ramazzotti Feat. Max Pezzali, Festa - Ramazzotti, Eros, La Mia Strada - Eros Ramazzotti Feat. Jovanotti, Buona Stella - Eros Ramazzotti Feat. Elisa, Se Bastasse Una Canzone - Eros Ramazzotti Feat. Andrea Bocelli, Otra Como Tu - Eros Ramazzotti Feat. Carin Leon, Domani - Ramazzotti, Eros, Quanto Amore Sei - Eros Ramazzotti Feat. Giorgia,
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eros Ramazzotti - Una Storia Importante (Italian) (Orange) (Signed) (0198029784510) виниловая пластинка
Альбом Эроса Рамазотти «Una Storia Importante» включает в себя некоторые из самых известных хитов его карьеры, переработанные в новом звучании, а также ранее не издававшиеся треки и престижные итальянские и международные коллаборации. Издание на виниле. Среди ранее выпущенных треков с нового альбома — сингл «Il mio giorno preferito», с которым он установил абсолютный рекорд: он стал первым артистом 2025 года, занявшим первое место в итальянском чарте EarOne Airplay в первую неделю после релиза, а премьера песни «Buona Stella» (при участии ELISA) состоялась в Амстердаме.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0198029784510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Una Storia Importante
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Il Mio Giorno Preferito - Ramazzotti, Eros, L'aurora - Eros Ramazzotti, Alicia Keys, Un'emozione Per Sempre - Eros Ramazzotti Feat. Ultimo, Come Nei Film - Eros Ramazzotti Feat. Max Pezzali, Festa - Ramazzotti, Eros, La Mia Strada - Eros Ramazzotti Feat. Jovanotti, Buona Stella - Eros Ramazzotti Feat. Elisa, Se Bastasse Una Canzone - Eros Ramazzotti Feat. Andrea Bocelli, Otra Como Tu - Eros Ramazzotti Feat. Carin Leon, Domani - Ramazzotti, Eros, Quanto Amore Sei - Eros Ramazzotti Feat. Giorgia,
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Альбом Эроса Рамазотти «Una Storia Importante» включает в себя некоторые из самых известных хитов его карьеры, переработанные в новом звучании, а также ранее не издававшиеся треки и престижные итальянские и международные коллаборации. Издание на виниле. Среди ранее выпущенных треков с нового альбома — сингл «Il mio giorno preferito», с которым он установил абсолютный рекорд: он стал первым артистом 2025 года, занявшим первое место в итальянском чарте EarOne Airplay в первую неделю после релиза, а премьера песни «Buona Stella» (при участии ELISA) состоялась в Амстердаме.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Eros Ramazzotti - Una Storia Importante (Italian) (Orange) (Signed) (0198029784510) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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