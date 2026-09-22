Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085)
**Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными задачами? MSI Stealth 16 AI — это идеальное решение для геймеров, профессионалов в области графики и всех, кто ценит высокую производительность и качество. **Почему стоит выбрать MSI Stealth 16 AI?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 7 255H обеспечивает быструю и плавную работу даже с самыми ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно оперативной памяти:** 32 ГБ ОЗУ позволяют справляться с многозадачностью без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Превосходная графика:** видеокарта RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти подарит вам невероятно реалистичную картинку и плавную анимацию в играх и графических приложениях. * **Потрясающий дисплей:** 16-дюймовый OLED-экран с разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей) и частотой обновления 240 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Стильный дизайн:** translucent black — это не просто цвет, это заявление о вашем стиле. С ноутбуком MSI Stealth 16 AI вы получите не только высокую производительность, но и удовольствие от использования современного и стильного устройства. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI Stealth 16 AI!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085)