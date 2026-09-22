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Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085)

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Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 1
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 2
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 3
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 4
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 5
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 6
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 7
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 8
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 9
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 10
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Stealth 16 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 1
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 2
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 3
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 4
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 5
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 6
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 7
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 8
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 9
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 10
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
208 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720429
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Stealth 16 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
4.3

Описание товара Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085)

**Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными задачами? MSI Stealth 16 AI — это идеальное решение для геймеров, профессионалов в области графики и всех, кто ценит высокую производительность и качество. **Почему стоит выбрать MSI Stealth 16 AI?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 7 255H обеспечивает быструю и плавную работу даже с самыми ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно оперативной памяти:** 32 ГБ ОЗУ позволяют справляться с многозадачностью без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Превосходная графика:** видеокарта RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти подарит вам невероятно реалистичную картинку и плавную анимацию в играх и графических приложениях. * **Потрясающий дисплей:** 16-дюймовый OLED-экран с разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей) и частотой обновления 240 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Стильный дизайн:** translucent black — это не просто цвет, это заявление о вашем стиле. С ноутбуком MSI Stealth 16 AI вы получите не только высокую производительность, но и удовольствие от использования современного и стильного устройства. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI Stealth 16 AI!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Stealth 16 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными задачами? MSI Stealth 16 AI — это идеальное решение для геймеров, профессионалов в области графики и всех, кто ценит высокую производительность и качество. **Почему стоит выбрать MSI Stealth 16 AI?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 7 255H обеспечивает быструю и плавную работу даже с самыми ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно оперативной памяти:** 32 ГБ ОЗУ позволяют справляться с многозадачностью без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Превосходная графика:** видеокарта RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти подарит вам невероятно реалистичную картинку и плавную анимацию в играх и графических приложениях. * **Потрясающий дисплей:** 16-дюймовый OLED-экран с разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей) и частотой обновления 240 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Стильный дизайн:** translucent black — это не просто цвет, это заявление о вашем стиле. С ноутбуком MSI Stealth 16 AI вы получите не только высокую производительность, но и удовольствие от использования современного и стильного устройства. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI Stealth 16 AI!
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Отзывы


Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15F535-085) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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