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Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка

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Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 1
Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 2
Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 3
Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 4
Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 5
Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 6
Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 7
Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 8
Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 9
Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 10
Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spice Girls
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 1
  • Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 2
  • Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 3
  • Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 4
  • Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 5
  • Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 6
  • Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 7
  • Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 8
  • Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 9
  • Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 10
  • Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720302
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478730368]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spice Girls
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Holler, Tell Me Why, Let Love Lead The Way, Right Back At Ya, Get Down With Me, Wasting My Time, Weekend Love, Time Goes By, If You Wanna Have Some Fun, Oxygen, Goodbye
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка

Третий альбом Spice Girls «Forever», ставший платиновым, возвращается в честь своего 25-летия. Издание выйдет ограниченным тиражом на красно-черном мраморном виниле в гейтфолде и включает четыре коллекционных арт-принта. «Forever» — выдающийся момент в наследии группы, сочетающий в себе плавные элементы R&B и чистую поп-мощность — незаменимое дополнение к любой коллекции Spice Girls.

Отзывы о товаре Spice Girls - Forever (25Th Anniversary) (Red W/ Black Marble) (0602478730368) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478730368]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spice Girls
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Holler, Tell Me Why, Let Love Lead The Way, Right Back At Ya, Get Down With Me, Wasting My Time, Weekend Love, Time Goes By, If You Wanna Have Some Fun, Oxygen, Goodbye
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Третий альбом Spice Girls «Forever», ставший платиновым, возвращается в честь своего 25-летия. Издание выйдет ограниченным тиражом на красно-черном мраморном виниле в гейтфолде и включает четыре коллекционных арт-принта. «Forever» — выдающийся момент в наследии группы, сочетающий в себе плавные элементы R&B и чистую поп-мощность — незаменимое дополнение к любой коллекции Spice Girls.
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Отзывы


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