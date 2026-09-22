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Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка

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Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка - фото 1
Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка - фото 2
Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка - фото 3
Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка - фото 4
Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка - фото 5
Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка - фото 6
Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка - фото 7
Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Demi Lovato
Альбом (сингл)
Its Not That Deep
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка - фото 1
  • Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка - фото 2
  • Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка - фото 3
  • Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка - фото 4
  • Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка - фото 5
  • Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка - фото 6
  • Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка - фото 7
  • Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720301
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478865947]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Demi Lovato
Альбом (сингл)
Its Not That Deep
Жанр
House
Трек-лист
Fast, Here All Night, Frequency, Let You Go, Sorry To Myself, Little Bit, Say It, In My Head, Kiss, Before I Knew You, Ghost
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fast, Here All Night, Frequency, Let You Go, Sorry To Myself, Little Bit, Say It, In My Head, Kiss, Before I Knew You, Ghost



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Demi Lovato - Its Not That Deep (Lavendel) (0602478865947) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478865947]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Demi Lovato
Альбом (сингл)
Its Not That Deep
Жанр
House
Трек-лист
Fast, Here All Night, Frequency, Let You Go, Sorry To Myself, Little Bit, Say It, In My Head, Kiss, Before I Knew You, Ghost
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fast, Here All Night, Frequency, Let You Go, Sorry To Myself, Little Bit, Say It, In My Head, Kiss, Before I Knew You, Ghost


Теги товара: Цветной винил
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