Motley Crue - Theatre Of Pain (40Th Anniversary) (4099964158755) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Motley Crue - Theatre Of Pain (40Th Anniversary) (4099964158755) виниловая пластинка
Theatre of Pain — третий студийный альбом M?tley Cr?e, выпущенный первоначально в 1985 году. В настоящее время альбом сертифицирован RIAA как четырёхкратно платиновый в США и трёхкратно платиновый в Канаде. В этом переиздании на виниле, приуроченном к 40-летию, представлено обновленное оформление, делающее культовую обложку альбома еще более актуальной, чем когда-либо. Theatre of Pain провозгласил смелый новый звук и образ, сохранив при этом характерную для группы хард-роковую мощь. Этот альбом, ставший законодателем мод, задал стандарты стиля и музыки для многих последующих групп, в то время как сами Cr?e продолжали развиваться с каждым альбомом. Главный сингл с альбома, кавер M?tley Cr?e на песню «Smokin' In The Boys Room», стал первым хитом группы, вошедшим в американский топ-20, заняв 16-е место. Культовый клип «Home Sweet Home» был самым популярным видеоклипом на MTV более 90 дней, что привело к появлению печально известного «правила Cr?e», ограничивающего время просмотра видеоклипов 30 днями. Недавно песня снова заняла первое место — на этот раз на американском радио, транслирующем классический рок, — благодаря новой версии M?tley Cr?e с участием мировой суперзвезды Долли Партон. Theatre of Pain стал первым альбомом Cr?e, попавшим в американский топ-10, заняв 6-е место. Альбом также имел настоящий мировой успех, заняв 7-е место в Австралии, 7-е место в Швеции, 5-е место в Финляндии, 11-е место в Канаде и впервые попав в топ-40 Великобритании (36-е место).
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