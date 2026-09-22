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Motley Crue - Theatre Of Pain (Purple Crush) (4099964158786) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Motley Crue - Theatre Of Pain (Purple Crush) (4099964158786) виниловая пластинка

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Motley Crue - Theatre Of Pain (Purple Crush) (4099964158786) виниловая пластинка - фото 1
Motley Crue - Theatre Of Pain (Purple Crush) (4099964158786) виниловая пластинка - фото 2
Motley Crue - Theatre Of Pain (Purple Crush) (4099964158786) виниловая пластинка - фото 3
Motley Crue - Theatre Of Pain (Purple Crush) (4099964158786) виниловая пластинка - фото 4
Motley Crue - Theatre Of Pain (Purple Crush) (4099964158786) виниловая пластинка - фото 5
Motley Crue - Theatre Of Pain (Purple Crush) (4099964158786) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motley Crue
Альбом (сингл)
Theatre Of Pain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motley Crue - Theatre Of Pain (Purple Crush) (4099964158786) виниловая пластинка - фото 1
  • Motley Crue - Theatre Of Pain (Purple Crush) (4099964158786) виниловая пластинка - фото 2
  • Motley Crue - Theatre Of Pain (Purple Crush) (4099964158786) виниловая пластинка - фото 3
  • Motley Crue - Theatre Of Pain (Purple Crush) (4099964158786) виниловая пластинка - фото 4
  • Motley Crue - Theatre Of Pain (Purple Crush) (4099964158786) виниловая пластинка - фото 5
  • Motley Crue - Theatre Of Pain (Purple Crush) (4099964158786) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720295
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964158786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motley Crue
Альбом (сингл)
Theatre Of Pain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
City Boy Blues, Smokin' in the Boys Room, Louder than Hell, Keep Your Eye on the Money, Home Sweet Home, Tonight (We Need a Lover), Use It or Lose It, Save Our Souls, Raise Your Hands to Rock, Fight for Your Rights
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motley Crue - Theatre Of Pain (Purple Crush) (4099964158786) виниловая пластинка

Theatre of Pain — третий студийный альбом M?tley Cr?e, выпущенный первоначально в 1985 году. В настоящее время альбом сертифицирован RIAA как четырёхкратно платиновый в США и трёхкратно платиновый в Канаде. В этом переиздании на виниле, приуроченном к 40-летию, представлено обновленное оформление, делающее культовую обложку альбома еще более актуальной, чем когда-либо. Theatre of Pain провозгласил смелый новый звук и образ, сохранив при этом характерную для группы хард-роковую мощь. Этот альбом, ставший законодателем мод, задал стандарты стиля и музыки для многих последующих групп, в то время как сами Cr?e продолжали развиваться с каждым альбомом. Главный сингл с альбома, кавер M?tley Cr?e на песню «Smokin' In The Boys Room», стал первым хитом группы, вошедшим в американский топ-20, заняв 16-е место. Культовый клип «Home Sweet Home» был самым популярным видеоклипом на MTV более 90 дней, что привело к появлению печально известного «правила Cr?e», ограничивающего время просмотра видеоклипов 30 днями. Недавно песня снова заняла первое место — на этот раз на американском радио, транслирующем классический рок, — благодаря новой версии M?tley Cr?e с участием мировой суперзвезды Долли Партон. Theatre of Pain стал первым альбомом Cr?e, попавшим в американский топ-10, заняв 6-е место. Альбом также имел настоящий мировой успех, заняв 7-е место в Австралии, 7-е место в Швеции, 5-е место в Финляндии, 11-е место в Канаде и впервые попав в топ-40 Великобритании (36-е место).



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964158786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motley Crue
Альбом (сингл)
Theatre Of Pain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
City Boy Blues, Smokin' in the Boys Room, Louder than Hell, Keep Your Eye on the Money, Home Sweet Home, Tonight (We Need a Lover), Use It or Lose It, Save Our Souls, Raise Your Hands to Rock, Fight for Your Rights
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Theatre of Pain — третий студийный альбом M?tley Cr?e, выпущенный первоначально в 1985 году. В настоящее время альбом сертифицирован RIAA как четырёхкратно платиновый в США и трёхкратно платиновый в Канаде. В этом переиздании на виниле, приуроченном к 40-летию, представлено обновленное оформление, делающее культовую обложку альбома еще более актуальной, чем когда-либо. Theatre of Pain провозгласил смелый новый звук и образ, сохранив при этом характерную для группы хард-роковую мощь. Этот альбом, ставший законодателем мод, задал стандарты стиля и музыки для многих последующих групп, в то время как сами Cr?e продолжали развиваться с каждым альбомом. Главный сингл с альбома, кавер M?tley Cr?e на песню «Smokin' In The Boys Room», стал первым хитом группы, вошедшим в американский топ-20, заняв 16-е место. Культовый клип «Home Sweet Home» был самым популярным видеоклипом на MTV более 90 дней, что привело к появлению печально известного «правила Cr?e», ограничивающего время просмотра видеоклипов 30 днями. Недавно песня снова заняла первое место — на этот раз на американском радио, транслирующем классический рок, — благодаря новой версии M?tley Cr?e с участием мировой суперзвезды Долли Партон. Theatre of Pain стал первым альбомом Cr?e, попавшим в американский топ-10, заняв 6-е место. Альбом также имел настоящий мировой успех, заняв 7-е место в Австралии, 7-е место в Швеции, 5-е место в Финляндии, 11-е место в Канаде и впервые попав в топ-40 Великобритании (36-е место).


Теги товара: Цветной винил
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