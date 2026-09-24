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Various Artists - Hip Hop Collected - The Next Chapter (8719262040861) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Hip Hop Collected - The Next Chapter (8719262040861) виниловая пластинка

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Various Artists - Hip Hop Collected - The Next Chapter (8719262040861) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Hip Hop Collected - The Next Chapter (8719262040861) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Hip Hop Collected - The Next Chapter (8719262040861) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Next Chapter
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Hip Hop Collected - The Next Chapter (8719262040861) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Hip Hop Collected - The Next Chapter (8719262040861) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Hip Hop Collected - The Next Chapter (8719262040861) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720277
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Hip Hop Collected - The Next Chapter (8719262040861) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Next Chapter
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Stetsasonic–Talkin' All That Jazz, N.W.A.–Straight Outta Compton, Salt-N-Pepa*–Shake Your Thang (It's Your Thing), De La Soul–Say No Go, Young MC–Bust A Move, Heavy D & The Boyz*–We Got Our Own Thang, Digital Underground–The Humpty Dance, Monie Love–Monie In The Middle, Cypress Hill–How I Could Just Kill A Man, Ice Cube–It Was A Good Day, Black Sheep–The Choice Is Yours (Revisited), The Pharcyde–Passin' Me By, Wrecks-N-Effect–Rump Shaker, Redman–Tonight's Da Night, Onyx–Slam, Digable Planets–Reb
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Hip Hop Collected - The Next Chapter (8719262040861) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Various Artists - Hip Hop Collected - The Next Chapter (8719262040861) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Next Chapter
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Stetsasonic–Talkin' All That Jazz, N.W.A.–Straight Outta Compton, Salt-N-Pepa*–Shake Your Thang (It's Your Thing), De La Soul–Say No Go, Young MC–Bust A Move, Heavy D & The Boyz*–We Got Our Own Thang, Digital Underground–The Humpty Dance, Monie Love–Monie In The Middle, Cypress Hill–How I Could Just Kill A Man, Ice Cube–It Was A Good Day, Black Sheep–The Choice Is Yours (Revisited), The Pharcyde–Passin' Me By, Wrecks-N-Effect–Rump Shaker, Redman–Tonight's Da Night, Onyx–Slam, Digable Planets–Reb
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Hip Hop Collected - The Next Chapter (8719262040861) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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