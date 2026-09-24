Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
Here For It All
Жанр
Soul
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 720272
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Характеристики
Бренд
Gamma Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gamma Piu
Barcode
[0762184099521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
Here For It All
Жанр
Soul
Трек-лист
Mi, Play This Song (featuring Anderson .Paak), Type Dangerous, Sugar Sweet (featuring Shenseea and Kehlani), In Your Feelings, Nothing Is Impossible, Confetti And Champagne, I Won’t Allow It, My Love, Jesus I Do (featuring The Clark Sisters), Here For It All
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mi, Play This Song (featuring Anderson.Paak), Type Dangerous, Sugar Sweet (featuring Shenseea and Kehlani), In Your Feelings, Nothing Is Impossible, Confetti And Champagne, I Won’t Allow It, My Love, Jesus I Do (featuring The Clark Sisters), Here For It All
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Цветной винил
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Бренд
Gamma Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gamma Piu
Barcode
[0762184099521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
Here For It All
Жанр
Soul
Трек-лист
Mi, Play This Song (featuring Anderson .Paak), Type Dangerous, Sugar Sweet (featuring Shenseea and Kehlani), In Your Feelings, Nothing Is Impossible, Confetti And Champagne, I Won’t Allow It, My Love, Jesus I Do (featuring The Clark Sisters), Here For It All
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mi, Play This Song (featuring Anderson.Paak), Type Dangerous, Sugar Sweet (featuring Shenseea and Kehlani), In Your Feelings, Nothing Is Impossible, Confetti And Champagne, I Won’t Allow It, My Love, Jesus I Do (featuring The Clark Sisters), Here For It All
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Теги товара: Соул, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Цветной винил
Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка – стоимость товара 4890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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