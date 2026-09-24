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Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка

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Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка - фото 1
Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка - фото 2
Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка - фото 3
Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка - фото 4
Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка - фото 5
Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка - фото 6
Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Delvon Lamarr
Альбом (сингл)
I Told You So
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка - фото 1
  • Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка - фото 2
  • Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка - фото 3
  • Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка - фото 4
  • Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка - фото 5
  • Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка - фото 6
  • Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720269
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Colemine Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Colemine Records
Barcode
[0674862655199]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Delvon Lamarr
Альбом (сингл)
I Told You So
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hole In One, Call Your Mom, Girly Face, From The Streets, Fo Sho, Aces, Careless Whisper, Right Place, Right Time, I Don't Know
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hole In One, Call Your Mom, Girly Face, From The Streets, Fo Sho, Aces, Careless Whisper, Right Place, Right Time, I Don't Know

Отзывы о товаре Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Colemine Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Colemine Records
Barcode
[0674862655199]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Delvon Lamarr
Альбом (сингл)
I Told You So
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hole In One, Call Your Mom, Girly Face, From The Streets, Fo Sho, Aces, Careless Whisper, Right Place, Right Time, I Don't Know
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hole In One, Call Your Mom, Girly Face, From The Streets, Fo Sho, Aces, Careless Whisper, Right Place, Right Time, I Don't Know
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Delvon Lamarr - I Told You So (0674862655199) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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