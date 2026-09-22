Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка
Альбом «Лучшие Песни» Валерия Меладзе представляет собой сборник наиболее популярных композиций российского исполнителя, выпущенный в 2025 году. Этот релиз включает в себя треки, которые стали визитной карточкой артиста и получили широкое признание среди слушателей. В альбоме собраны песни, отражающие различные этапы творческого пути Меладзе, начиная с его ранних работ и заканчивая более поздними хитами. Среди композиций, вошедших в альбом, можно выделить такие известные треки, как «Ночь накануне рождества», «Девушки из высшего общества», «Параллельные » и «Постредине лета». Эти песни занимали высокие позиции в музыкальных чартах и стали неотъемлемой частью репертуара Валерия Меладзе. Сборник демонстрирует широкий спектр музыкальных стилей, от лирических баллад до энергичных поп-композиций, что позволяет слушателям насладиться разнообразием творчества артиста.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитPlacebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитJudas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитСерёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) вин...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитРок-Острова - Лучшее (4657792368946) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Продано не всЁ (4657819840783) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитИгорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитВалерия - The Best (4657819846204) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в Сплит7Pasa - Солнечное Сплетение (Plerec019) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитI.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPhil Collins - Hello, I Must Be Going! (0081227952099) виниловая...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) вини...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка