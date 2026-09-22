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Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка

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Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка - фото 1
Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка - фото 2
Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка - фото 3
Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Валерий Меладзе
Альбом (сингл)
Лучшие песни 2
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка - фото 1
  • Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка - фото 2
  • Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка - фото 3
  • Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720265
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4620032919017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Валерий Меладзе
Альбом (сингл)
Лучшие песни 2
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Притяжения больше нет, Я не могу без тебя, Девушки из высшего общества, Как ты красива сегодня, Лимбо, Ночь накануне рождества, Параллельные, Актриса, Вопреки, Се ля ви, Посредине лета, Рассветная
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка

Альбом «Лучшие Песни» Валерия Меладзе представляет собой сборник наиболее популярных композиций российского исполнителя, выпущенный в 2025 году. Этот релиз включает в себя треки, которые стали визитной карточкой артиста и получили широкое признание среди слушателей. В альбоме собраны песни, отражающие различные этапы творческого пути Меладзе, начиная с его ранних работ и заканчивая более поздними хитами. Среди композиций, вошедших в альбом, можно выделить такие известные треки, как «Ночь накануне рождества», «Девушки из высшего общества», «Параллельные » и «Постредине лета». Эти песни занимали высокие позиции в музыкальных чартах и стали неотъемлемой частью репертуара Валерия Меладзе. Сборник демонстрирует широкий спектр музыкальных стилей, от лирических баллад до энергичных поп-композиций, что позволяет слушателям насладиться разнообразием творчества артиста.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4620032919017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Валерий Меладзе
Альбом (сингл)
Лучшие песни 2
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Притяжения больше нет, Я не могу без тебя, Девушки из высшего общества, Как ты красива сегодня, Лимбо, Ночь накануне рождества, Параллельные, Актриса, Вопреки, Се ля ви, Посредине лета, Рассветная
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом «Лучшие Песни» Валерия Меладзе представляет собой сборник наиболее популярных композиций российского исполнителя, выпущенный в 2025 году. Этот релиз включает в себя треки, которые стали визитной карточкой артиста и получили широкое признание среди слушателей. В альбоме собраны песни, отражающие различные этапы творческого пути Меладзе, начиная с его ранних работ и заканчивая более поздними хитами. Среди композиций, вошедших в альбом, можно выделить такие известные треки, как «Ночь накануне рождества», «Девушки из высшего общества», «Параллельные » и «Постредине лета». Эти песни занимали высокие позиции в музыкальных чартах и стали неотъемлемой частью репертуара Валерия Меладзе. Сборник демонстрирует широкий спектр музыкальных стилей, от лирических баллад до энергичных поп-композиций, что позволяет слушателям насладиться разнообразием творчества артиста.


Теги товара: Цветной винил
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