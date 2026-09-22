Bring Me The Horizon - Thats The Spirit (10th Anniversary) (Picture) (0198029783117) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bring Me The Horizon
Альбом (сингл)
Thats The Spirit (10th Anniversary)
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
picture
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720260
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029783117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bring Me The Horizon
Альбом (сингл)
Thats The Spirit (10th Anniversary)
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Doomed, Happy Song, Throne, True Friends, Follow You, What You Need, Avalanche, Run, Drown, Blasphemy, Oh No
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bring Me The Horizon - Thats The Spirit (10th Anniversary) (Picture) (0198029783117) виниловая пластинка
That’s the Spirit — пятый студийный альбом британской рок-группы Bring Me the Horizon, выпущенный в 2015 году Издание на цветном виниле В этот альбом вошли некоторые из самых успешных синглов группы, такие как «Throne», «Drown» и «Follow You». Альбом дебютировал на первом месте в чартах Австралии и Канады, и на втором месте — в Великобритании (UK Albums Chart) и в США (Billboard 200). Альбом получил всеобщее признание от музыкальных критиков и позволил группе совершить прыжок от вершин британской альтернативной музыки до мировых суперзвёзд.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитМумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2)...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитPaul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029783117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bring Me The Horizon
Альбом (сингл)
Thats The Spirit (10th Anniversary)
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Doomed, Happy Song, Throne, True Friends, Follow You, What You Need, Avalanche, Run, Drown, Blasphemy, Oh No
Развернуть
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
That’s the Spirit — пятый студийный альбом британской рок-группы Bring Me the Horizon, выпущенный в 2015 году Издание на цветном виниле В этот альбом вошли некоторые из самых успешных синглов группы, такие как «Throne», «Drown» и «Follow You». Альбом дебютировал на первом месте в чартах Австралии и Канады, и на втором месте — в Великобритании (UK Albums Chart) и в США (Billboard 200). Альбом получил всеобщее признание от музыкальных критиков и позволил группе совершить прыжок от вершин британской альтернативной музыки до мировых суперзвёзд.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bring Me The Horizon - Thats The Spirit (10th Anniversary) (Picture) (0198029783117) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bring Me The Horizon - Thats The Spirit (10th Anniversary) (Picture) (0198029783117) виниловая пластинка