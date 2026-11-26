Bring Me The Horizon - Thats The Spirit (10th Anniversary) (Clear & Black Splatter) (0198029783018) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bring Me The Horizon
Альбом (сингл)
Thats The Spirit (10th Anniversary)
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720259
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029783018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bring Me The Horizon
Альбом (сингл)
Thats The Spirit (10th Anniversary)
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Doomed, Happy Song, Throne, True Friends, Follow You, What You Need, Avalanche, Run, Drown, Blasphemy, Oh No
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bring Me The Horizon - Thats The Spirit (10th Anniversary) (Clear & Black Splatter) (0198029783018) виниловая пластинка
That’s the Spirit — пятый студийный альбом британской рок-группы Bring Me the Horizon, выпущенный в 2015 году Издание на цветном виниле В этот альбом вошли некоторые из самых успешных синглов группы, такие как «Throne», «Drown» и «Follow You». Альбом дебютировал на первом месте в чартах Австралии и Канады, и на втором месте — в Великобритании (UK Albums Chart) и в США (Billboard 200). Альбом получил всеобщее признание от музыкальных критиков и позволил группе совершить прыжок от вершин британской альтернативной музыки до мировых суперзвёзд.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029783018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bring Me The Horizon
Альбом (сингл)
Thats The Spirit (10th Anniversary)
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Doomed, Happy Song, Throne, True Friends, Follow You, What You Need, Avalanche, Run, Drown, Blasphemy, Oh No
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
That’s the Spirit — пятый студийный альбом британской рок-группы Bring Me the Horizon, выпущенный в 2015 году Издание на цветном виниле В этот альбом вошли некоторые из самых успешных синглов группы, такие как «Throne», «Drown» и «Follow You». Альбом дебютировал на первом месте в чартах Австралии и Канады, и на втором месте — в Великобритании (UK Albums Chart) и в США (Billboard 200). Альбом получил всеобщее признание от музыкальных критиков и позволил группе совершить прыжок от вершин британской альтернативной музыки до мировых суперзвёзд.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Bring Me The Horizon - Thats The Spirit (10th Anniversary) (Clear & Black Splatter) (0198029783018) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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