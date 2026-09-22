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Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black

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Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black - фото 1
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black - фото 2
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black - фото 3
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black - фото 4
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black - фото 5
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black - фото 6
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MSI Katana 17 HX
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1440
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black - фото 1
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black - фото 2
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black - фото 3
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black - фото 4
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black - фото 5
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black - фото 6
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
177 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720238
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 17 HX
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black

**Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир высокой производительности с ноутбуком MSI Katana 17 HX. Этот мощный инструмент создан для тех, кто ценит скорость, качество и стиль. **Почему стоит выбрать MSI Katana 17 HX?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core i7-14650HX и 32 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными задачами без задержек. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Потрясающая графика:** видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию — идеально для игр, работы с графикой и просмотра видео. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей) и частотой обновления 240 Гц порадует вас насыщенными цветами и детализированным изображением. * **Стильный дизайн:** translucent black — дизайн, который выделит вас из толпы. Ноутбук MSI Katana 17 HX — это идеальный выбор для геймеров, профессионалов в области графики и всех, кто ищет мощный и надёжный ноутбук. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI Katana 17 HX уже сегодня!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 17 HX
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир высокой производительности с ноутбуком MSI Katana 17 HX. Этот мощный инструмент создан для тех, кто ценит скорость, качество и стиль. **Почему стоит выбрать MSI Katana 17 HX?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core i7-14650HX и 32 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными задачами без задержек. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Потрясающая графика:** видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию — идеально для игр, работы с графикой и просмотра видео. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей) и частотой обновления 240 Гц порадует вас насыщенными цветами и детализированным изображением. * **Стильный дизайн:** translucent black — дизайн, который выделит вас из толпы. Ноутбук MSI Katana 17 HX — это идеальный выбор для геймеров, профессионалов в области графики и всех, кто ищет мощный и надёжный ноутбук. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI Katana 17 HX уже сегодня!
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Отзывы


Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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