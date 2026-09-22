Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black
**Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир высокой производительности с ноутбуком MSI Katana 17 HX. Этот мощный инструмент создан для тех, кто ценит скорость, качество и стиль. **Почему стоит выбрать MSI Katana 17 HX?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core i7-14650HX и 32 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными задачами без задержек. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Потрясающая графика:** видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию — идеально для игр, работы с графикой и просмотра видео. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей) и частотой обновления 240 Гц порадует вас насыщенными цветами и детализированным изображением. * **Стильный дизайн:** translucent black — дизайн, который выделит вас из толпы. Ноутбук MSI Katana 17 HX — это идеальный выбор для геймеров, профессионалов в области графики и всех, кто ищет мощный и надёжный ноутбук. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI Katana 17 HX уже сегодня!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i7, 17 дюймов, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 172 920 руб.43230 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb...
-
В наличииЦена 174 040 руб.43510 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G6 [21QC007UCD] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 14" {WUXGA ...
-
В наличииЦена 174 110 руб.43528 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA Ge...
-
В наличииЦена 181 950 руб.45488 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 184 720 руб.46180 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/3...
-
В наличииЦена 188 140 руб.47035 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 268V 32Gb SSD1Tb In...
-
В наличииЦена 189 310 руб.47328 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 190 020 руб.47505 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32...
-
В наличииЦена 194 840 руб.48710 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/3...
-
В наличииЦена 196 430 руб.49108 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (so...
-
В наличииЦена 205 700 руб.51425 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL345X Core Ultra 7 255H 32Gb ...
-
В наличииЦена 213 050 руб.53263 руб. в СплитНоутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i7, 17 дюймов, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black