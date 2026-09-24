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Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 11
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 12
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 13
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 11
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 12
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 13
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 910 руб. 
Начислим 1455 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720229
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Загружаем...
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Загружаем...
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Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0)
90 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
4.3

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0)

**Ноутбук ASUS TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming F17! Этот игровой ноутбук оснащён всем необходимым для максимально комфортного гейминга. **Основные характеристики:** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-210H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц — справится даже с самыми требовательными играми и многозадачностью. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — быстрая и плавная работа без зависаний. * **Хранилище:** SSD 512 ГБ (M.2) — быстрая загрузка операционной системы и приложений. * **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 — реалистичная графика и плавный игровой процесс. * **Дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц — чёткое и яркое изображение, плавные динамичные сцены. * **Матовая поверхность экрана** — минимизирует блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. **Дополнительные преимущества:** * **Эргономичная клавиатура** с русским языком раскладки и цифровым блоком — удобство при вводе данных и играх. * **Сетевой интерфейс RJ-45** — возможность подключения к проводной сети для стабильного интернет-соединения. * **Стильный дизайн** в сером цвете — ноутбук не только мощный, но и выглядит впечатляюще. ASUS TUF Gaming F17 — это идеальный выбор для тех, кто ищет надёжный и производительный ноутбук для игр. Не упустите шанс обновить свою игровую станцию!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming F17! Этот игровой ноутбук оснащён всем необходимым для максимально комфортного гейминга. **Основные характеристики:** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-210H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц — справится даже с самыми требовательными играми и многозадачностью. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — быстрая и плавная работа без зависаний. * **Хранилище:** SSD 512 ГБ (M.2) — быстрая загрузка операционной системы и приложений. * **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 — реалистичная графика и плавный игровой процесс. * **Дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц — чёткое и яркое изображение, плавные динамичные сцены. * **Матовая поверхность экрана** — минимизирует блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. **Дополнительные преимущества:** * **Эргономичная клавиатура** с русским языком раскладки и цифровым блоком — удобство при вводе данных и играх. * **Сетевой интерфейс RJ-45** — возможность подключения к проводной сети для стабильного интернет-соединения. * **Стильный дизайн** в сером цвете — ноутбук не только мощный, но и выглядит впечатляюще. ASUS TUF Gaming F17 — это идеальный выбор для тех, кто ищет надёжный и производительный ноутбук для игр. Не упустите шанс обновить свою игровую станцию!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0) - по цене 90910 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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