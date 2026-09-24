Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка
LP — ограниченное издание на оранжевом виниле весом 180 г, в роскошной обложке с ламинированной текстурой льна. Выпущено всего 2000 экземпляров с индивидуальной нумерацией. За год до трагической смерти короля Элвис записал несколько песен в студии, расположенной в его знаменитом особняке Грейсланд. В итоге на этот альбом попало десять песен, которые станут его предпоследней студийной записью перед трагической смертью в 1977 году. Это был четвертый альбом Пресли, достигший номера 1 в чарте Billboard по продажам кантри-музыкальных альбомов за четыре года, и он включает песню «Hurt», которая попала в топ-10 как на кантри, так и на чарте взрослого современного радио. 10 октября 1977 года альбом был сертифицирован как золотой RIAA после продажи более 500 000 копий. Из альбома "From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee" сейчас выпущено ограниченное издание — 2000 экземпляров с индивидуальной нумерацией на оранжевом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитSindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510...
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитFleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитМумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитKovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLed Zeppelin - Led Zeppelin III (0081227965761) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLinkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитSade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитSt. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитRoger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) ...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитJimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLauryn Hill - MTV Unplugged No.2.0 (0190758512112) виниловая пла...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка