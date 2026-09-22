Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262)
Стильный и надёжный ноутбук TECNO с прочным алюминиевым корпусом становится верным помощником для любых задач. Большой 16-дюймовый дисплей с яркой IPS-матрицей и разрешением 1920x1200 отлично подойдёт для работы с графикой, учёбы или просмотра контента: изображение всегда чёткое и насыщенное. Высокая производительность — благодаря процессору AMD, 16 Гб оперативной памяти и быстрому SSD на 1024 Гб — всё работает плавно и без задержек, а места для файлов хватит с запасом. Графика AMD Radeon раскрывает потенциал современных приложений и игр. Кард-ридер уже встроен — удобно для работы с фото и видео. Bluetooth v5.0 обеспечивает уверенное беспроводное подключение аксессуаров. Встроенный сканер отпечатка пальца защищает ваши данные и открывает доступ одним касанием. При весе всего 1,75 кг ноутбук остаётся лёгким и мобильным, чтобы сопровождать вас в любых поездках.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262)