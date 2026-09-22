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Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256)

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Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256) - фото 1
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256) - фото 2
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256) - фото 3
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256) - фото 4
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256) - фото 5
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256) - фото 6
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Tecno MegaBook K15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256) - фото 1
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256) - фото 2
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256) - фото 3
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256) - фото 4
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256) - фото 5
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256) - фото 6
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720206
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook K15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.62

Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256)

Для кого и под какие задачи

Tecno MegaBook K15SDA - современный универсальный ноутбук, ориентированный на повседневные офисные и учебные задачи, а также домашние развлечения. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 7430U и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с работой в офисных приложениях, многозадачностью и веб-серфингом. Устройство подойдет студентам, офисным работникам и всем, кто ищет надежный ноутбук для ежедневного использования.

Процессор, видеокарта и производительность

Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы с документами, таблицами и браузером с множеством вкладок. Встроенная графика AMD Radeon позволяет воспроизводить видео в высоком разрешении и запускать несложные игры. Процессор хорошо оптимизирован с точки зрения энергопотребления, что положительно сказывается на автономности.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый дисплей с IPS-матрицей обеспечивает качественную цветопередачу и широкие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и просмотре медиаконтента. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения, снижая нагрузку на глаза при работе в ярко освещенных помещениях или на улице.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать с множеством приложений одновременно без заметных замедлений. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и развлекательного контента.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и отличается практичностью. Система охлаждения справляется с типичными нагрузками без чрезмерного шума. Аккумулятор емкостью 6060 мАч обеспечивает длительную автономную работу, что особенно важно для мобильного использования в учебе или работе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами для подключения периферии, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после включения. Встроенная веб-камера пригодится для онлайн-конференций и дистанционного обучения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Для тех, кто планирует работать с видеомонтажом или современными играми, лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. В остальном это сбалансированное решение для повседневных задач с хорошим соотношением цены и возможностей, особенно привлекательное для тех, кто ценит автономность и производительность в офисных приложениях.

Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256)




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook K15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Tecno MegaBook K15SDA - современный универсальный ноутбук, ориентированный на повседневные офисные и учебные задачи, а также домашние развлечения. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 7430U и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с работой в офисных приложениях, многозадачностью и веб-серфингом. Устройство подойдет студентам, офисным работникам и всем, кто ищет надежный ноутбук для ежедневного использования.

Процессор, видеокарта и производительность

Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы с документами, таблицами и браузером с множеством вкладок. Встроенная графика AMD Radeon позволяет воспроизводить видео в высоком разрешении и запускать несложные игры. Процессор хорошо оптимизирован с точки зрения энергопотребления, что положительно сказывается на автономности.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый дисплей с IPS-матрицей обеспечивает качественную цветопередачу и широкие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и просмотре медиаконтента. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения, снижая нагрузку на глаза при работе в ярко освещенных помещениях или на улице.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать с множеством приложений одновременно без заметных замедлений. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и развлекательного контента.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и отличается практичностью. Система охлаждения справляется с типичными нагрузками без чрезмерного шума. Аккумулятор емкостью 6060 мАч обеспечивает длительную автономную работу, что особенно важно для мобильного использования в учебе или работе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами для подключения периферии, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после включения. Встроенная веб-камера пригодится для онлайн-конференций и дистанционного обучения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Для тех, кто планирует работать с видеомонтажом или современными играми, лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. В остальном это сбалансированное решение для повседневных задач с хорошим соотношением цены и возможностей, особенно привлекательное для тех, кто ценит автономность и производительность в офисных приложениях.

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Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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