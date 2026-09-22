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Сектор Газовой Атаки - Никогда Не Сдавайся (Yellow) (4620032918966) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сектор Газовой Атаки - Никогда Не Сдавайся (Yellow) (4620032918966) виниловая пластинка

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Сектор Газовой Атаки - Никогда Не Сдавайся (Yellow) (4620032918966) виниловая пластинка - фото 1
Сектор Газовой Атаки - Никогда Не Сдавайся (Yellow) (4620032918966) виниловая пластинка - фото 2
Сектор Газовой Атаки - Никогда Не Сдавайся (Yellow) (4620032918966) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сектор Газовой Атаки
Альбом (сингл)
Никогда Не Сдавайся
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сектор Газовой Атаки - Никогда Не Сдавайся (Yellow) (4620032918966) виниловая пластинка - фото 1
  • Сектор Газовой Атаки - Никогда Не Сдавайся (Yellow) (4620032918966) виниловая пластинка - фото 2
  • Сектор Газовой Атаки - Никогда Не Сдавайся (Yellow) (4620032918966) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720202
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Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918966]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сектор Газовой Атаки
Альбом (сингл)
Никогда Не Сдавайся
Жанр
панк
Трек-лист
Суть, Друг, Тень пятиэтажек, Вопреки, Счастье, Выбор. Часть вторая, На передовой, Потерял, Никогда не сдавайся, Сильная рука, Это не тир, Повод (feat. Ирина Клинских), По велению секунд (feat. Обе-Рек)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сектор Газовой Атаки - Никогда Не Сдавайся (Yellow) (4620032918966) виниловая пластинка

20-й номерной альбом группы Сектор Газовой Атаки «Никогда не сдавайся» это мотивация двигаться дальше, не забывая о истоках группы, где в большом количестве присутствовали актуальный стёб на злобу дня и социум отношений, описанные в фирменных традициях СГА. Участие в альбоме дочери Юрия Хоя - Ирины Клинских добавляет необходимой остроты и пикантности новой работе. СГА демонстрирует уверенное развитие своего новейшего пути, попутно вспоминая свой ранний период творчества, но уже в новой огранке. Так же в альбоме приняли участие коллеги по цеху. Барабаны на одну из песен альбома сыграл Макс Прокофьев (Казускома), скрипка в треке «Тень пятиэтажек» принадлежит Люсе Маховой (Дайте два), а так же лидер группы «Обе-Рек» Денис Михайлов принял участие в совместной песне этого альбома.



Теги товара: Панк-рок, Цветной винил

Отзывы о товаре Сектор Газовой Атаки - Никогда Не Сдавайся (Yellow) (4620032918966) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918966]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сектор Газовой Атаки
Альбом (сингл)
Никогда Не Сдавайся
Жанр
панк
Трек-лист
Суть, Друг, Тень пятиэтажек, Вопреки, Счастье, Выбор. Часть вторая, На передовой, Потерял, Никогда не сдавайся, Сильная рука, Это не тир, Повод (feat. Ирина Клинских), По велению секунд (feat. Обе-Рек)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
20-й номерной альбом группы Сектор Газовой Атаки «Никогда не сдавайся» это мотивация двигаться дальше, не забывая о истоках группы, где в большом количестве присутствовали актуальный стёб на злобу дня и социум отношений, описанные в фирменных традициях СГА. Участие в альбоме дочери Юрия Хоя - Ирины Клинских добавляет необходимой остроты и пикантности новой работе. СГА демонстрирует уверенное развитие своего новейшего пути, попутно вспоминая свой ранний период творчества, но уже в новой огранке. Так же в альбоме приняли участие коллеги по цеху. Барабаны на одну из песен альбома сыграл Макс Прокофьев (Казускома), скрипка в треке «Тень пятиэтажек» принадлежит Люсе Маховой (Дайте два), а так же лидер группы «Обе-Рек» Денис Михайлов принял участие в совместной песне этого альбома.


Теги товара: Панк-рок, Цветной винил
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