Сектор Газовой Атаки - Никогда Не Сдавайся (White) (4620032918928) виниловая пластинка
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Описание товара Сектор Газовой Атаки - Никогда Не Сдавайся (White) (4620032918928) виниловая пластинка
20-й номерной альбом группы Сектор Газовой Атаки «Никогда не сдавайся» это мотивация двигаться дальше, не забывая о истоках группы, где в большом количестве присутствовали актуальный стёб на злобу дня и социум отношений, описанные в фирменных традициях СГА. Участие в альбоме дочери Юрия Хоя - Ирины Клинских добавляет необходимой остроты и пикантности новой работе. СГА демонстрирует уверенное развитие своего новейшего пути, попутно вспоминая свой ранний период творчества, но уже в новой огранке. Так же в альбоме приняли участие коллеги по цеху. Барабаны на одну из песен альбома сыграл Макс Прокофьев (Казускома), скрипка в треке «Тень пятиэтажек» принадлежит Люсе Маховой (Дайте два), а так же лидер группы «Обе-Рек» Денис Михайлов принял участие в совместной песне этого альбома.
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Теги товара: Панк-рок, Цветной винил
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Теги товара: Панк-рок, Цветной винил
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