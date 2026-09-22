Top.Mail.Ru
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 1
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 2
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 3
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 4
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 5
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 6
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 7
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 8
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 9
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 10
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 11
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 12
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 13
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 14
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 15
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 16
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 17
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 18
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 19
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 20
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 1
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 2
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 3
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 4
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 5
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 6
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 7
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 8
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 9
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 10
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 11
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 12
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 13
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 14
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 15
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 16
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 17
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 18
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 19
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 20
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720194
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Кулер
Тип установки
напольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для холодной воды
1
Емкость бака для горячей воды
1
Производительность охлаждения, л/час.
2
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
420
Максимальная температура нагрева воды, °С
95
Тип охлаждения
компрессорный
Мощность охлаждения, Вт
85
Напряжение
220В
Встроенный шкаф
да
Цвет
белый
Габаритные размеры, мм
260x1010x330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.36х0.3
Вес, кг.
13.76

Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана

Напольный кулер SONNEN FSC-03AF обеспечит питьевой холодной и горячей водой сотрудников и посетителей предприятий, офисов и других организаций. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 420 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Компрессорное охлаждение мощностью 85 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 10 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 2 крана типа "нажим кружкой" для подачи горячей и холодной воды.Кулер оснащен функцией "Защита от детей", которая предотвращает случайную подачу горячей воды. Чтобы налить горячую воду, необходимо, удерживая фиксатор, нажать кружкой на рычаг. Также кулер имеет защиту от протечек воды. На верхней части корпуса находится индикаторы нагрева, охлаждения и работы устройства. В нижней части корпуса кулера находится холодильник объемом 12 л, который можно использовать для хранения продуктов. Для использования кулера необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 литра воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Тип установки: напольный. Тип охлаждения: компрессорный. Подача воды с нагревом: да. Подача воды с охлаждением: да. Количество кранов подачи воды: 2. Серия: FSC. Рекомендуемое количество пользователей: 15. Наличие встроенного отделения для хранения: холодильник. Размещение бутыли с водой: верхняя загрузка. Тип крана: нажим кружкой. Мощность нагрева: 420 Вт. Мощность охлаждения: 85 Вт. Производительность нагрева: 5 л/час. Производительность охлаждения: 2 л/час. Температура нагревания воды: 95 градус. Температура охлаждения воды: 10 градус. Емкость бака для горячей воды: 1.1 л. Емкость бака для холодной воды: 1 л. Тип нагревательного элемента: ТЭН. Защита от детей: да. Защита от протечек воды: да. Объем холодильника: 12 л. Объем шкафчика: 0 л. Напряжение: 220 В. Материал корпуса: пластик/металл. Цвет корпуса: белый/серый. Длина шнура: 1.3 м. Высота: 1010 мм. Ширина: 260 мм. Глубина: 330 мм. Вес: 11.9 кг Бренд - SONNEN. Производитель - Китай. Артикул - 455418. Штрихкод - 4606224365558

Отзывы о товаре Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Кулер
Тип установки
напольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для холодной воды
1
Емкость бака для горячей воды
1
Производительность охлаждения, л/час.
2
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
420
Максимальная температура нагрева воды, °С
95
Тип охлаждения
компрессорный
Мощность охлаждения, Вт
85
Развернуть
Напряжение
220В
Встроенный шкаф
да
Цвет
белый
Габаритные размеры, мм
260x1010x330
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный кулер SONNEN FSC-03AF обеспечит питьевой холодной и горячей водой сотрудников и посетителей предприятий, офисов и других организаций. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 420 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Компрессорное охлаждение мощностью 85 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 10 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 2 крана типа "нажим кружкой" для подачи горячей и холодной воды.Кулер оснащен функцией "Защита от детей", которая предотвращает случайную подачу горячей воды. Чтобы налить горячую воду, необходимо, удерживая фиксатор, нажать кружкой на рычаг. Также кулер имеет защиту от протечек воды. На верхней части корпуса находится индикаторы нагрева, охлаждения и работы устройства. В нижней части корпуса кулера находится холодильник объемом 12 л, который можно использовать для хранения продуктов. Для использования кулера необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 литра воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Тип установки: напольный. Тип охлаждения: компрессорный. Подача воды с нагревом: да. Подача воды с охлаждением: да. Количество кранов подачи воды: 2. Серия: FSC. Рекомендуемое количество пользователей: 15. Наличие встроенного отделения для хранения: холодильник. Размещение бутыли с водой: верхняя загрузка. Тип крана: нажим кружкой. Мощность нагрева: 420 Вт. Мощность охлаждения: 85 Вт. Производительность нагрева: 5 л/час. Производительность охлаждения: 2 л/час. Температура нагревания воды: 95 градус. Температура охлаждения воды: 10 градус. Емкость бака для горячей воды: 1.1 л. Емкость бака для холодной воды: 1 л. Тип нагревательного элемента: ТЭН. Защита от детей: да. Защита от протечек воды: да. Объем холодильника: 12 л. Объем шкафчика: 0 л. Напряжение: 220 В. Материал корпуса: пластик/металл. Цвет корпуса: белый/серый. Длина шнура: 1.3 м. Высота: 1010 мм. Ширина: 260 мм. Глубина: 330 мм. Вес: 11.9 кг Бренд - SONNEN. Производитель - Китай. Артикул - 455418. Штрихкод - 4606224365558
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...